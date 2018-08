Pääkirjoitus

Kunnille tulee syy muistaa myös vanhoja asuinalueita

Kiinteistövero

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

U

ei kuulu rakastetuimpien verojen joukkoon, mutta sillä on monia hyviä puolia. Kiinteistöjä ­ei esimerkiksi siirretä Suomesta merten taakse verokarhun pelossa.Veron vaikutus asumiskustannuksiinkaan ei ole niin suoraviivainen kuin voisi ajatella, sillä kiinteistövero hillitsee asuntojen hintojen nousua.Vero ei kuitenkaan ole nykymuodossaan tasapuolinen. Verotusarvot ovat ­monin paikoin vanhentuneita, joten saman­arvoisista kiinteistöistä perittävä vero vaihtelee sattumanvaraisesti jopa yhden kunnan sisällä.Rakennusten arvon määrittelevä malli on 1970-luvun alkupuolelta ja maapohjan malli 1990-luvulta. Maailma on muuttunut: käytössä olisi paljon ajantasaista tietoa, jonka avulla verotusarvot voisi laskea nykyistä tasapuolisemmin.Valtiovarainministeriö lähetti perjantaina lausunnolle lakiluonnokset kiinteistöveron uudistamisesta. Tarkoitus olisi, että lait tulisivat voimaan ensi vuonna ja vuoden 2020 verotus toimitettaisiin ­ensimmäistä kertaa niiden mukaan.Vaikka yksittäisten kiinteistöjen kohdalla veron määrä voi muuttua, uudistuksen tavoite on, että kuntien saama ­verokertymä pysyisi ennallaan. Kunnat voivat tietyissä rajoissa päättää veron ­tason, mutta äänestäjien pelko on tähänkin mennessä hillinnyt korotushaluja.udistuksella voi kuitenkin olla merkitystä sille, mikä on kuntien halu tehdä investointeja, jotka korottavat vanhojen asuin­alueiden kiinteistöjen arvoa. Esimerkiksi uudet liikenneyhteydet tai paranevat julkiset palvelut näkyvät usein asuntojen kysynnässä ja siten hinnoissa.Esimerkiksi Helsingissä kaupunki hyötyy nyt liikenneinvestoinneista uusilla asuinalueilla, jos se pääsee investointipäätösten jälkeen myymään tontteja rakennuttajille. Uudistus tuo kiinteistöveron perustana olevat hintatiedot ajan tasalle, ja kaupungille on nykyistä kannattavampaa tehdä päätöksiä, jotka parantavat oloja myös vanhoilla asuinalueilla.Uudistuksen perusajatus on tervetullut, koska se ottaa huomioon sekä taantuvien paikkakuntien että kasvavien kaupunkien näkökulman.