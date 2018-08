Pääkirjoitus

Juhlaviikot on kaupunkifestivaali kaikenikäisille

huipentuu Helsingin juhlaviikkoihin, Suomen suurimpaan kaupunkifestivaaliin.Festivaali sijoittuu kalenterissa aikaan, jolloin koulut ovat jo alkaneet ja suomalaisten vilkkaimmat lomaviikot ovat takanapäin.Ajankohta on otollinen, koska mökeillä ja matkoilla mahdollisesti vietetyn ajan jälkeen helsinkiläiset ja muut pääkaupunkiseudun asukkaat ovat jälleen kaupungissa.Elokuu on vielä ulkomaisten turistien sesonkia. Näin sekä oman kaupungin asukkaat että vieraat pääsevät nauttimaan tapahtuman tarjonnasta.Monet muut suuret kesätapahtumat puhuttelevat yksittäisiä kohderyhmiä kerrallaan. Juhlaviikkojen tarjonta on niin laajaa, että siellä on ohjelmaa kaikenikäisille ja hyvin erilaisista asioista kiinnostuneille.Ensi keskiviikkona on esimerkiksi vuorossa Taideretki, jolle on kutsuttu kaikki tämän syksyn tokaluokkalaiset. Kiasman ja Musiikkitalon tienoille sijoittuvan ­tapahtumapäivän teemana ovat tällä kertaa erilaiset roolit ja identiteetit.Kaupunkifestivaali on onnistunut, kun sen vaikutus ei rajoitu vain tapahtuman ajankohtaan. Parhaimmillaan festivaali tarjoaa virikkeitä pitkälle tulevaisuuteen.