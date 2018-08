Pääkirjoitus

Operaatiolle Afganistanissa ei ole loppua näköpiirissä

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S

on sitoutunut Afga­nistanissa 38 muun maan kanssa kriisinhallintaoperaa­tioon, jon­ka takaraja siirtyy kerta toisensa jälkeen vuosilla eteenpäin. ­Heinäkuussa Naton huippu­kokouksen yhteydessä takaraja siirrettiin vuodesta 2020 vuoteen 2024. Määräajan mahdollinen siirtyminen aikanaan edelleen kauemmas tulevaisuuteen olisi enemmän odotettua kuin yllätys.Maailmassa on aiemminkin nähty vuosikymmeniä jatkuvia rauhanturvaoperaatioita esimerkiksi Libanonissa ja Kyproksella. Afganistan on kuitenkin eri asia. Siellä kansainvälinen yhteisö ei ylläpidä rauhaa vaan osallistuu pitkään sotaan, jonka kuolonuhrien joukossa on ollut myös kaksi suomalaista sotilasta.Nykyinen Nato-johtoinen kriisinhallintaoperaatio, vuonna 2015 käynnistynyt Resolute Support, keskittyy koulutukseen eikä taistelutukeen Afganistanin turvallisuusjoukoille, mutta raja ei aina ole aivan selvä. Operaatio on myös kasvamassa nykyisestä noin 16 000 sotilaan vahvuudestaan. Suomi on päättänyt kaksinkertaistaa 30 sotilaskouluttajan joukkonsa vuodenvaihteessa.Kyseessä on sekä kansainvälisesti että Suomen voimavaroilla suuri hanke, jonka olemassaolo vaipuu ajoittain unohdukseen. Se nousee otsikoihin väkivallan kiihtyessä, kuten tapahtui taas viime viikolla. Uhrimäärät ovat kohonneet yhteensä satoihin, kun Taleban-liikkeen kapinalliset ovat hyökänneet maakuntakaupunkeihin ja sotilastukikohtiin sekä jatkaneet pommi-iskuja Kabulissa.yy ulkovaltojen jatkuvaan suureen panokseen Afganistanin hallituksen tukemisessa on selvä. Romahtaessaan Afganistan olisi väkivallan ja terrorin hautomo, joka levittäisi epävakautta ympäristöönsä ja sitä kautta myös Eurooppaan.Syyn ohella kriisinhallintaoperaatio tarvitsee myös realistisen tavoitteen. Julkilausuttuna tavoitteena on ­Afganistanin hallituksen ja talebanien neuvottelema poliittinen ratkaisu.Presidentti Ashraf Ghani on laatinut neuvotteluehdotuksen, jonka talebanit ovat toistaiseksi hylänneet. Neuvottelutielle ei kuitenkaan ole vaihtoehtoa, ­kuten ei näillä näkymin myöskään kriisinhallintaoperaation jatkumiselle.