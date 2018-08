Pääkirjoitus

Enemmistö kansalaisista toivoo, etteivät kansanedustajat pyrkisi maakuntavaltuustoihin

Kansanedustajia

ei mielellään nähtäisi maakuntavaltuustoissa. Tämä käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön äskettäin julkaisemasta kyselystä.Kyselyn mukaan lähes kaksi kolmesta toivoo, että maakuntavaltuutetut eivät olisi kansanedustajia. Vain vajaa viidennes haluaisi kansanedustajat myös maakuntavaltuustoihin edustamaan.Moni kansanedustaja on jo nyt kotikuntansa valtuustossa. Kolmen tason päättäjillä voi tulla ongelmia ajankäytön kanssa.Ensimmäiset maakuntavaalit on tar­koitus pitää ensi toukokuussa samaan aikaan eurovaalien kanssa, mutta ensin ­pitäisi saada so­siaali- ja terveydenhuollon ­uudistus hyväksytyksi eduskunnassa.Nyt hallituksen esitysten takana on vain muutaman kansanedustajan enemmistö. Lait ovat valiokuntakäsittelyssä.Maakuntavaltuustoja tarvitaan hoitamaan muun muassa juuri sote-asioihin liittyvää päätöksentekoa.Sote-lakien pitäisi olla voimassa puoli vuotta ennen maakuntavaaleja, jotta ­äänestäjät tietäisivät, mihin tehtävään maakuntavaltuutetut valitaan.Kun tai jos maakuntahallinto vakiintuu, maakuntavaalit on tarkoitus järjestää samaan aikaan kuntavaalien kanssa.