Pääkirjoitus

Katovuoden kriisipaketista vallitsee harvinainen konsensus

Kesän

S

poikkeuksellisten säiden vaikutus maatalouteen on viimeistään nyt elokuussa valjennut poliittisille päättäjille. Vaikka paikallista vaihtelua on jonkin verran, peltokasvien sadot ovat jääneet huomattavasti normaalia pienemmiksi. Tilanne näkyy nyt myös karjatiloilla, joita vaivaa pula rehusta.Yleensä vaalivuoden lähestyessä hallituksen ja opposition välinen sanailu kiihtyy varsinkin raha-asioissa, mutta nyt puolueiden välillä on jopa kisaa siitä, ­kuka ehtii ilmoittautua katovuoden tukitoimien ymmärtäjäksi.Hallitus päättää tukitoimista varsinaisessa budjettiriihessä. Myös oppositiopuolueet kannustavat tukitoimiin. Maaseudun Tulevaisuuden (20.8.) haastattelemista oppositiojohtajista Antti Rinne (sd) ja Li Andersson (vas) kannattavat kriisitukea, mutta jäävät tarkkailemaan sen muotoa. Ainut vastahankainen ääni on Touko Aalto (vihr), jonka mielestä valtion budjettia ei pitäisi käyttää huonojen sato­­vuosien menetysten paikkauksiin. Hänen mielestään satovahinkovakuutukset olisivat toimivampi malli.Kriisitukea kannattivat samassa haastattelussa myös SAK:n, STTK:n ja Akavan puheenjohtajat, joten hallitus ei joudu valmistelemaan tätä asiaa etujärjestöjen kovissa ristipaineissa.uhtautuminen maatalouden tukiin on vuosikymmeniä ollut kestoaihe poliittisissa väittelyissä. Jännite oli suurin palkansaajien ja maataloustuottajien poliittisten edustajien välillä. EU-jäsenyys ja maatalousväestön nopea väheneminen ovat kuitenkin vähentäneet aiheen asemaa vaalikeskusteluissa.Muutos näkyy myös suunnitteilla olevien erityistoimien laajassa tuessa. Arvostelu ei tule enää ay-liikkeen suunnalta vaan ilmasto- ja kaupunkipolitiikassa profiloituneilta poliitikoilta.Ilmastonmuutokseen liittyvä huoli vaikuttaa tosin myös toiseen suuntaan. ­Entistä useampi miettii, mikä on tulevaisuudessa kestävä tapa tuottaa ruokaa ja millä maantieteellisellä alueella se ehkä onnistuu lähivuosikymmeninä.Suomalaisten päättäjien painetta toimiin on lisännyt myös Ruotsin esimerkki. Ruotsissa hallitus linjasi kriisitukimallinsa jo heinäkuun lopussa.