Pohjois-Korea kehittää yhä omaa ydinasetta

olivat voimakkaita maanantaina, kun monet Korean sodassa erilleen joutuneet omaiset pääsivät tapamaan toisiaan ensi kertaa lähes seitsemään vuosi­kymmeneen. Uutistoimistot kuvailivat, miten yli 90-vuotiaat vanhemmat kohtasivat jo 70 vuotta täyttäneet lapsensa ensim­mäistä kertaa sen jälkeen, kun he ajautuivat erilleen sotavuosina 1950–1953.Eteläkorealaisten ja heidän Pohjois-Koreaan eristyksiin jääneiden läheistensä tapaamiset pääsevät jatkumaan kolmen vuoden tauon jälkeen osana jännityksen lievenemistä Korean niemimaalla.Tiukkaa vastakkainasettelua on lievennetty sen jälkeen, kun Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasi ensin huhtikuussa Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin ja sen jälkeen kesäkuussa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin.Liennytykselle voi kuitenkin olla kertymässä kova hinta. Jälleennäkemisten päästessä jatkumaan Pohjois-Korean Kim ei ole hellittänyt otettaan ydinaseestaan. Niistä luopumisen piti olla suhteiden normalisoinnin ehto ja tavoite. Trumpin ja Kimin tapaaminen Singaporessa jätti jälkeensä joukon avoimia ­kysymyksiä, jotka osittain hautautuivat julkisuudessa Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin Helsingin-tapaamisen nostattamaan hämmennykseen.Tilanne ei selkiintynyt Trumpin tuoreessa uutistoimisto Reutersille antamassa haastattelussa. Siinä Trump perusteli uskoaan Pohjois-Korean ydinaseriisuntaan sanomalla Kimistä, että ”minä pidän hänestä, ja hän pitää minusta”.Trump huomautti haastattelussa, että Pohjois-Korea on keskeyttänyt ohjus- ja ydinkokeensa. Lisäksi Pohjois-Korea tuhosi muutenkin pahasti vaurioituneen ydinkoealueen ennen huipputapaamista.hdysvaltojen omat tiedustelulähteet ovat kuitenkin vahvistaneet, että Pohjois-Korea on jatkanut asekelpoisen ydinpolttoaineen valmistamista ja toimintaa laitoksella, joka valmistaa pitkän matkan ­ohjuksia. Yhdysvallat on myös määrännyt uusia pakotteita yrityksille, jotka ovat ryhtyneet kiertämään aiempia pakotteita Pohjois-Koreaa vastaan. Trumpin väite Pohjois-Korean ydinaseuhan väistymisestä on vähintään ennenaikainen.