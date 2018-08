Pääkirjoitus

Ruotsin vaaliasetelmat kiinnostavat nyt suomalaisia puolueita

istuntotauko on toden­näköisesti rauhoittanut kansan­edustajia sen verran, että kukaan ei menetä yöuniaan tuoreiden HS-gallupin kannatuslukujen takia. Alavireisen kannatuksenkin kanssa painivat puolueet alkavat tuntea painetta vasta politiikan syksyn kunnolla käynnistyttyä ja vaalien lähestyessä.Jokainen poliitikko tietää, että muutamassa kuukaudessa voi tapahtua paljon. Koska merkittävä osa äänestäjistä on epävarmoja tulevasta vaalikäyttäytymisestään, desimaalien muutoksia ei kannata tuijottaa liian tarkasti. Vielä ei tiedetä, mikä on ilmapiiri varsinaisen kampanjan ja vaaliväittelyjen käynnistyttyä.Ilmapiiriin saattaa tällä kerralla vaikuttaa myös länsinaapurimme Ruotsi. Siellä käydään 9. syyskuuta valtiopäivävaalit. Tällä kertaa Suomen puolueet seuraavat aiempaa tarkemmin sikäläistä keskustelua ja puolueiden menestystä kannatusmittauksissa.Varsinkin perussuomalaisilla on suuret toiveet ruotsidemokraateille luvassa olevan menestyksen vaikutuksista. Puolueet ovat siirtyneet yhä lähemmäksi toisiaan. Ruotsissa tiukkojen puolueblokkien ulkopuolelle sijoittuvalla puolueella on nyt ­oiva tilaisuus toimia monenlaisen tyytymättömyyden kanavana.On odotettavissa, että perussuoma­laiset viittaavat syksyllä monta kertaa Ruotsin tilanteeseen. Intoa siihen lisäisi, jos ruotsidemokraatit nousisivat valtiopäivien toiseksi suurimmaksi puolueeksi.kiinnostavat myös Sdp:tä. Ruotsin perinteisesti vahvalle sisarpuolueelle on luvassa historiallisen huono tulos, vain 25 prosenttia. Tosin Suomessa Sdp on viimeksi saanut yli 25 prosentin tuloksen vuoden 1995 eduskuntavaaleissa.Kokoomuksen esikuvana usein olleelle Ruotsin maltilliselle kokoomukselle on myös luvassa alamäkeä, vaikka puolue saattaakin nousta hallituksen johtoon.Yksittäisiä numeroita enemmän suomalaisia puolueita kiinnostavat teemat, jotka vaikuttavat ruotsalaisten äänestys­päätöksiin. Maahanmuutto kysymyksenä on tukenut ruotsidemokraatteja mutta kuihduttanut heitä peesanneita puolueita. Äänestäjät saattavat lopulta painottaa aivan muita aiheita.