Pääkirjoitus

Äidit ja isät uupuvat, ja se heijastuu myös lapsiin

Vanhempien

pitkään jatkuvat talousongelmat heijastuvat lapsiin. Tämä on tiedetty jo pitkään, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan riski on erityisen suuri alle kaksi­vuotiailla lapsilla.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Turun yliopiston tutkimus kertoo, että köyhässä perheessä varttuneilla vauvoilla oli myöhemmin muun muassa enemmän mielenterveysongelmia kuin muilla. Köyhyys syö vanhempien voimavaroja ja jaksamista, mikä heikentää heidän kykyään ajatella lapsen tulevaisuuden hyvinvointia ja toimia sen parhaaksi.Vanhempien uupumus koskettaa myös perheitä, joissa taloudellisia vaikeuksia ei ole. Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus kertoo, että uupumus ja väsymys on vaikuttanut ainakin joka toisen vanhemman toiveisiin hankkia lisää lapsia.Vanhempien hyvinvointi on edellytys lasten hyvälle kasvulle. Onko yhteiskunta muuttunut niin, ettei hyvälle vanhemmuudelle ole tilaa? Suomessa on vielä paljon tekemistä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.Mallia voi hakea vaikkapa Ruotsista, jossa työelämä joustaa paremmin perheiden elämäntilanteiden mukaan. Myös köyhien lapsiperheiden toimeentulo vaatii päättäjiltä ponnekkaampia toimia.