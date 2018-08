Pääkirjoitus

Parayleisurheilijoiden tiellä on ollut vielä ylimääräinen este

Suomi

on saanut nauttia mitali­sateesta parayleisurheilun EM-kisoissa Berliinissä. Aiemmin tässä kuussa päättyneissä yleisurheilun EM-kisoissa tuloksena oli vain pistesijoja.Näkövammaisten T11-luokassa pronssia voittanut Ronja Oja tuli twiitissään paljastaneeksi, että saavutuksella on hänelle myös taloudellista merkitystä. Ei, suomalaisille parayleisurheilijoille ei ole luvattu bonuksia, vaan kannustimena on keppi. Jos ei yllä mitalikorokkeelle, joutuu maksamaan 900 euron ”omavastuun”.Tieto osoitti suomalaisille, että para­yleisurheilijoita kohdellaan aivan eri tavalla kuin yleisurheilijoita. Vaikka osallistujilla on jo esimerkiksi jokin fyysinen rajoite, osallistumiselle kasataan vielä ylimääräisiä esteitä omavastuukäytännöllä.Kyse on tietenkin rajallisten rahavarojen jakamisesta, mutta sen perusteet kertovat myös taustalla olevista asenteista.Paralympiakomitean yhteistyökumppani Jysk ehätti torstaina pelastamaan urheilujohtajien kasvot, kun se kohun synnyttyä lupasi maksaa joukkueen jäsenten omavastuuosuudet.Toivottavasti tapahtunut opettaa urheilujärjestöt pitämään entistä tarkempaa huolta yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja rohkaisee sponsoreita tukemaan periaatteiden toteutumista käytännössä.