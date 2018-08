Pääkirjoitus

Kovia iskuja menee perille Trumpin piirin tutkinnassa

Normaalissa

T

politiikassa kyseessä olisi ollut jo täysi tyrmäys, mutta Yhdysvaltojen politiikka ei näinä aikoina noudata normaaliajan sääntöjä.Tiistaina presidentti Donald Trumpin pitkäaikainen asianajaja Michael Cohen tunnusti liittovaltion tuomioistuimessa New Yorkissa syyllisyytensä talousrikoksiin. Samalla hän kertoi maksaneensa Trumpin määräyksestä ennen presidentinvaaleja marraskuussa 2016 kahdelle naiselle vaikenemisesta heidän väitetyistä suhteistaan Trumpin kanssa.Vain minuutteja myöhemmin toisessa liittovaltion tuomioistuimessa Virginiassa valamiehistö totesi Trumpin entisen kampanjapäällikön Paul Manafortin syylliseksi petokseen ja muihin rikoksiin.Trumpin maailma ei kuitenkaan iskuyhdistelmästä romahtanut, vaan elämä Washingtonissa näytti jatkuvan tavalla, jota nykyään pidetään normaalina. Trump ilmestyi suosimansa Fox-kanavan lähetykseen kiistämään tehneensä mitään väärin, koska maksut naisille hoidettiin hänen omilla rahoillaan eikä vaalikampanjan varoilla.Demokraatit vaativat edelleen Trumpia vastuuseen, ja Trumpin kannattajat ­republikaanisessa puolueessa jatkoivat hänen tukemistaan, vaikka ehkä taval­lista vähä-äänisemmin.Tällaisessa turtuneessa todellisuudessa on vaikea arvioida, mitä näistä uusista käänteistä seuraa. Arviointia voi auttaa ohje, jonka mukaan pitää seurata tapahtumia eikä Trumpin puheita.apahtumilla mitattuna silmukka Trumpin vallan ympärillä kiristyy. Erityisvaltuuksilla Trumpin vaalikampanjan mahdollisia Venäjä-kytköksiä tutkivan Robert Muellerin työ on jo tuottanut syytteitä 32 henkilölle. Heistä valtaosa on venäläisiä. Cohenin syytteet tulevat vielä joukon jatkoksi.Ensimmäisissä syytteissä ja tunnustuksissa viime vuoden lopussa oli kyse ­valehtelusta liittovaltion viranomaisille, mutta nyt rikosnimikkeet kovenevat.Trump ei ole vieläkään itse syytettynä mistään. Tutkinta kuitenkin jatkuu ja on kasvava rasite republikaaneille marraskuun välivaalien lähestyessä. Uuden normaalin rajat joutuvat vielä kovalle koetukselle Washingtonissa.