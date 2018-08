Pääkirjoitus

Työelämään tarvitaan lisää inhimillisyyttä

Osatyökykyisten

mahdollisuudet päästä töihin eivät ole merkittävästi parantuneet, vaikka muun muassa vammaisjärjestöt ovat puhuneet asiasta vuosikymmeniä. Joidenkin arvioiden mukaan Suomessa on 600 000 osatyökykyistä, joista 200 000 on työelämän ulkopuolella.Alentunut työkyky syrjäyttää myös ­pitkäaikaistyöttömiä työelämästä kiihtyvään tahtiin.Kun maassa nykyään on jo työvoimapula ja työikäisten määrä vähenee ensi vuosikymmenellä tuntuvasti, poliittisilla ratkaisuilla osatyökykyisten työllistämiseksi on jo kiire.Asiaa ei korjata mahtikäskyllä, koska viime kädessä kyse on työelämän arvoista ja pelisäännöistä. Voidaan hyvin kysyä, millainen ihmiskuva vallitsee työelämässä, jos esimerkiksi fyysinen vamma sulkee ihmisen kokonaan pois työelämästä. Työkyky voi heiketä myös väliaikaisesti vaikean elämäntilanteen vuoksi.Osatyökykyisten työllistyminen on ­ollut yksi hallituksen kärkihankkeista, mutta kokeiluista huolimatta tulokset ovat riittämättömiä. Osa-aikatyö ja muut joustavammat ratkaisut tarvitsevat yhteiskunnan tukea mutta ennen kaikkea selkeää tahtoa. Inhimillisessä työelämässä ihmisten erilaisuudelle on tilaa.