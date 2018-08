Suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun kansainvälinen maine on hyvä, joten niitä esittelevän museon on oltava rohkea ja vetovoimainen Uutta design- ja arkkitehtuurimuseota on ehdotettu joko Etelärantaan tai Hietalahdenrantaan. Paikkaa tärkeämpiä asioita ovat kuitenkin itse rakennus ja sen sisältö.