Pääkirjoitus

Satavuotiaan Skp:n paikka idänsuhteissa jäi tyhjäksi

kuun lopussa tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun Suomen kommunistinen puolue Skp perustettiin Moskovassa. Merkkipäivä jäänee vähälle huomiolle.Nyt viikonloppuna aihe on Helsingissä esillä Vastavirta-festivaaleilla. Sen järjestäjiä on vuonna 2011 puoluerekisteriin merkitty Skp, joka käyttää vanhan kommunistipuolueen nimeä ja tunnuksia.Alkuperäinen Skp mureni sijoitusseikkailujen, järjestöriitojen, vasemmisto­liiton perustamisen ja Neuvostoliiton romahtamisen aikoihin 1990-luvun alussa.Aiemmin monet tasavuodet jäivät historiaan. Ensimmäiset niistä puolue vietti maan alla tai itärajan takana.Suomi ei päästänyt vuonna 1958 Teri­joen hallituksen keulakuvaa Otto Wille Kuusista entiseen kotimaahansa Skp:n 40-vuotisjuhlaan. Vuonna 1968 laita­vasemmiston jako sinetöityi, kun Skp:n enemmistö ja Skdl tuomitsivat Neuvostoliiton miehityksen Tšekkoslovakiassa.Sitä ennen Skp:n yhteys Neuvosto­liittoon ja sitä johtavaan kommunisti­puolueeseen oli tiivis. Skp:tä pidettiin paitsi lukuisten äänestäjiensä myös itänaapurin kantojen puolivirallisena edustajana.onessa Euroopan maassa on nykyään puolueita, joilla on erityissuhde Venäjään tai jotka ainakin ymmärtävät Venäjän näkökulmia pitkälle. Usein ­kyse on maahanmuuttovastaisista populistipuolueista, ajoittain yhä myös vasemman laidan järjestöistä. Suomi on tässä poikkeus. Perussuomalaisten nousun taustalla oli EU-vastaisuus, mutta Venäjä-myönteisyys ei kuulunut samaan pakettiin.Muissa puolueissa on edelleen konkareita, jotka muistuttavat Venäjän suur­valtasielusta, mutta se on eri asia kuin Venäjän päämäärien edistäminen.Perussuomalaisten jakautumisen jälkeen moni on seurannut tarkalla silmällä nykyisen puoluejohdon linjauksia, mutta Venäjä-kysymyksessä kirjo näkyy olevan suurta. Esimerkiksi puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja viime vaalien presidentti­ehdokas Laura Huhtasaari edustavat hyvin erilaisia kantoja suhteessa Venäjään.Ehkä tarjontaa ei ole siksi, että ei ole kysyntääkään. Valta Suomessa saadaan kuitenkin nykyisin kotimaisilla äänillä.