Pääkirjoitus

Nuoret syövät nykyään terveellisesti

Suomalaisten

ruoasta ja ruokailusta kiinnostuneet ovat viime viikkoina laskeskelleet, onko väite lihan ­kulutuksen vähentymisestä virheellinen vai ei. Kuten kokonaiskulutusmääristä huomaa, eihän väite vähentymisestä ihan paikkaansa pidä. Mutta kiinnostavampaa on se, mitä eri ruokien kulutusmäärien sisällä tapahtuu.Tuore Tilastokeskuksen julkaisu Tieto & trendit kertoo, miten suomalaisten ruokakori on muuttunut vuoden 1966 jälkeen. Lukemista havaitsee, että kulutuksessa on menossa iso murros, mikä selittää osin keskustelua lihan kulutuksesta. Nuoret vähentävät lihan kulutusta – muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla –, ja vanhempi väestö lisää sitä. Mutta liha ei ole ainoa hyödyke, jonka kulutus liittyy kuluttajan ikään. Tieto & trendit laskee, että Suomessa perunaa kuluttavat entiseen tapaan enää vain eläkeläiset. Nuoret ostavat riisiä ja pastaa.Myös maidon kulutus on romahtanut. Ruokajuomana ovat 2000-luvulla olleet yhä yleisemmin kivennäisvedet ja nuoremmissa kotitalouksissa kasvismaidot.Trendi kulutustottumuksissa näyttäisi olevan se, johon terveysvalistus pyrkiikin. Makkaran, rasvaisen maidon, punaisen lihan ja voin kulutus on laskussa, kasvisten ja hedelmien kulutus nousussa.