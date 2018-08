Pääkirjoitus

Ennustaminen ei ole tekoälyllekään helppoa, varsinkaan tulevaisuuden ennustaminen

Nyt

on käynnissä tekoälyvallankumous. Tietokoneet ja ohjelmistot korvaavat ihmistyötä ja työntävät ihmisiä etsimään uudenlaista tekemistä. Yhä koulutetumpi väestö on vaarassa.Tietokoneet löytävät pandemioiden ­alkuja ja potilaiden sairauksia paremmin kuin lääkärit. Tekoäly löytää puolustuksen tai syyttäjän tarpeisiin oikeustietoa paremmin kuin juristi.Kannattaako talousennustajan pelätä? Ehkä kohta. Mutta helppoa ennustaminen ei ole edes tekoälylle. Suomen Pankin robottiekonomisti Now­cast on parin viikon aikana laskeskellut kolmannen vuosineljänneksen kasvua seuraavasti: ”Ennustan tänään, että bkt kasvaa 0,90 % kolmannella vuosineljänneksellä. Ennustan tänään, että bkt kasvaa 0,95 % kolmannella vuosineljänneksellä. Ennustan tänään, että bkt kasvaa 0,84 % kolmannella vuosineljänneksellä. Ennustan tänään, että bkt kasvaa 0,87 % kolmannella vuosineljänneksellä. Ennustan tänään, että bkt kasvaa 0,8 % kolmannella vuosineljänneksellä. Ennustan tänään, että bkt kasvaa 1,3 %. KORJAUS. Ennustan tänään, että bkt kasvaa kolmannella vuosineljänneksellä 0,81 %.”Ihminen sanoisi, että prosentin sadasosilla ei ole ennusteissa merkitystä.