Pääkirjoitus

Hallituksen uusien avausten aika kuluu nyt loppuun

Tänään

tiistaina ja huomenna keskiviikkona Juha Sipilän (kesk) hallitus kokoontuu viimeiseen budjettiriiheensä pääministerin virka-asuntoon Kesärantaan. Tunnelma on monin tavoin huojentuneempi kuin edellis­kerroilla.Suomen talous on pitkän pysähtyneisyyden jälkeen hyvässä vauhdissa. Työllisyysluvut kohenevat, eivätkä julkisen ­talouden tilaa kuvaavat mittarit ole yhtä synkkiä kuin hallitustaipaleen alussa.Hallitus on tehnyt suurimman osan urakastaan. Nykyään budjettiriihissä ei käydä enää kiistaa valtion tulo- ja menoarvion suurista linjoista, vaan pöydällä on vain muutama asia. Ministerien pitäisi muodostaa näkemyksensä esimerkiksi maatalouden kriisipaketista, sijoitus­säästötileistä ja työttömyyden sitkeään ytimeen kohdistuvista lisätoimista.Suurimmat valtion budjettiin liittyvät linjauksensa hallitus teki jo alkutaipaleellaan. Ajatus oli, että epäsuosituimmat päätökset kannattaa tehdä heti hallituskauden aluksi. Suunnitelma toteutui, mutta ajan kuluminen ei ole tuonut helpotusta hallituksen epäsuosioon.Tällä kertaa pöydässä ei ole mittavia leikkauslistoja, vaan hallitus voi edetä vaalivuotta kohti toivoen, ettei nousu­suhdanne taitu kovin nopeasti. Hyvässä tapauksessa Suomen luottoluokituskin ehtii kohentua ennen vaaleja.Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei hallituksessa olisi sisäisiä paineita. Sote- ja maakuntauudistuksen käsittely tarjoaa tälle syksylle vielä monia mahdollisuuksia yllättäviin käänteisiin. Politiikan painopiste on lähikuukaudet eduskunnassa.lähemmäksi vaalit tulevat, sitä useampi asia siirtyy seuraavan hallituksen työlistalle. Listasta ei tule kevyt.Hyvien suhdanteiden tuoma hetken helpotus menee nopeasti ohi, mutta ­työllisyyden parantamisen ja oikeudenmukaisen sosiaaliturvan rakentaminen on hidasta työtä. Seuraava hallitus joutuu tarttumaan urakkaan.Mitä vähemmän tekemättä jääneiden asioiden perintöä edelliseltä hallitukselta jää, sen parempi. Siksi oppositio ei yleensä riemuitse täydellä sydämellä, jos vanhaa hallitusta pitkään työllistäneet uudistukset kaatuvat.