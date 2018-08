Pääkirjoitus

Ranskan presidentin aloitevyöry voi hämmentää, mutta Suomen pitää yrittää pysyä perässä

Yhteinen virkamiesten kokemus Washingtonissa ja Pariisissa on nykyään se, että aamulla herätessään he eivät välttämättä tiedä, mitä kaikkea heidän presidenttinsä on yön tunteina päättänyt. Ero on siinä, että Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin toimet horjuttavat kansainvälistä järjestelmää.