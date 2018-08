Pääkirjoitus

Äärioikeiston väkivalta on kova haaste oikeusvaltiolle

tapahtumia nykyisessä Saksan liittotasavallassa viitataan ajoittain natsien nousuun Weimarin tasavallan Saksassa vuosina 1919–1933. Tällaiset viittaukset ovat yleensä nyky-Saksan kannalta virheellisiä ja usein myös vihamielisiä.Rinnastuksia ei kuitenkaan voinut välttää katsojien mielissä, kun äärioikeistolainen väkijoukko jahtasi soihdut käsissä maahanmuuttajien näköisiä ihmisiä itäisen Chemnitzin kaupungin kaduilla sunnuntaina ja maanantaina.Siksi on hyvä katsoa myös aikakausien välisiä eroja.Nykyisen Saksan johto ei vaiennut vaan tuomitsi heti ja voimakkaasti sekä puukotuksen, joka oli mellakoiden alkukipinä, että ihmisjahdin, johon väki­joukko syyllistyi. Mellakoitsijoiden nat­seja ihannoivat tervehdykset ja isku­lauseet ovat Saksassa rikoksia.Väkivaltainen ja rasistinen riehuminen rajoittui lopulta Chemnitziin sunnuntaina ja maanantaina, vaikka paikalle haalittiin sosiaalisen median välityksellä äärioikeistolaisia kautta Saksan.Mellakoiden jatkokäsittely tapahtuu tuomioistuimissa ja ennen kaikkea Saksan yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mielleyhtymät historiaan ovat ilmeisimpiä saksalaisille itselleen. Edessä on vaikeita kysymyksiä siitä, miten rasistisen äärioikeiston toiminnan kärjistyminen väkivallaksi pysäytetään ja estetään.harkintaa käydään samaan aikaan myös Suomessa. Turun hovioikeus käsittelee käräjäoikeuden päätöstä lakkauttaa uusnatsijärjestöt Pohjoismainen ­vastarintaliike ja sitä tukeva Pohjoinen perinne ry. Lakkauttamisten perusteena on toimintaan liittyvä väkivaltaisuus.Erityisesti Saksassa mutta myös Suomessa lainsäädäntö antaa keinot kieltää väkivaltaiset ääriryhmät. Raja kuitenkin hämärtyy, kun siirrytään arvioimaan ryhmiä, joiden toiminta voi tukea rasistista väkivaltaa tai madaltaa siihen ryhtymisen kynnystä. Chemnitz, entinen Karl-Marx-Stadt, sijaitsee itäisessä Saksin osavaltiossa, joka on yksi Saksan maahanmuuttovastaisten liikkeiden keskuksista.Näitä ryhmiä vastaan oikeusvaltion vahvin ase on lopulta oikeusvaltio itse ja sen kyky korjata omia puutteitaan.