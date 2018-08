Pääkirjoitus

Katolisessa kirkossa käydään armotonta valtakamppailua

ilmoitetut arvot ja tavoitteet ovat yleensä hengellisiä. Siksi uskontokuntien sisäisten ja keskinäisten kamppailujen raadollisuus on toistuvasti hätkähdyttävää.Katolista kirkkoa nyt ravistelevassa kriisissä voi olla kyse myös oppikiistoista ja omantunnonkysymyksistä, mutta kirkossa – kuten politiikassa ja urheilu­järjestöissäkin – kiistan keskeltä löytyvät yleensä valta ja raha.Kiista puhkesi täyteen liekkiin sunnuntaina, kun useat konservatiiviset katoliset tiedotusvälineet julkaisivat arkkipiispa Carlo Maria Viganòn pitkän kirjeen. Siinä hän vaati sekä Paavi Franciscusta että ­hänen nimittämiään piispoja ja kardinaaleja eroamaan. Piispan kirje hakee myrkyllisyydessään vertaistaan maallisempien valtataisteluiden joukosta.Kriisin taustalla on vuosikymmeniä jatkuneesta pappien seksuaalirikosten peittelemisestä syttynyt maailmanlaajuinen skandaali. Tiukan konservatiivinen Viganò ottaa sen kirjeessään aseeksi uudistusmielistä paavia vastaan ja saa tukea konservatiiviselta papistolta erityisesti Yhdysvalloissa. Kiistan asetelmat muistuttavat Yhdysvaltojen politiikan asetelmia.Kun kirje julkaistiin, paavi oli lopettelemassa vierailuaan historialtaan syvästi katoliseen Irlantiin. Tiedot Irlannin papiston syyllistymisestä pedofiliaan ja väkivaltaan avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia kohtaan hallitsivat vierailua alusta alkaen. Franciscuksen esittämät anteeksipyynnöt kirkon kyvyttömyydestä suojella heikoimpia jäseniään eivät lopettaneet arvostelua.syytösten ytimenä on väite, että katolisen kirkon sosiaalista vastuuta ja sallivuutta korostava Franciscus on tukijoineen luonut ”homoseksuaalisuuden virtauksen”, jonka piirissä pedofiilit toimivat ja jota paavi suojelee.Vatikaanissa puhutaan varmasti vielä paljon siitä, kuka tiesi mitä ja milloin. Tuhansiin ihmisiin kohdistuneiden rikosten juuret ulottuvat kuitenkin vuosi­kymmenten päähän aikaan, jolloin konservatiiveilla oli tiukka ote kirkon hallinnosta ja perhearvoista. Vastuun siirtäminen on häpeällistä.