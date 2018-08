Pääkirjoitus

Finlandia-talokin haluaa olla kaupunkilaisten olohuone

Finlandia-talo

on yksi tunnetuimmista Alvar Aallon suunnittelemista rakennuksista. Sillä on myös keskeinen rooli Helsingin kaupunkikuvassa.Talossa alkaa vuonna 2021 perusparannus, jonka yhteydessä myös talon julkisivu uudistetaan. Ulkoseinien marmorilaatat vaihdettiin uusiin 1990-luvun lopulla, koska ne olivat käpristyneet lämmön ja kosteuden vaihtelusta. Uusille laatoille on valitettavasti käynyt samoin.Tällä kertaa pintamateriaaliksi on harkittavana kahdeksan eri vaihtoehtoa. ­Valkaistu betoni tai keraaminen laatta olisivat väriltään hyvin lähellä Carraran marmorin valkoista. Suunnitelmissa on valita materiaali, joka kestäisi ainakin 50 vuotta. Se on hyvä tavoite.Finlandia-talo valmistui 1970-luvun alussa, kylmän sodan aikaan, jolloin suomalainen yhteiskuntakin oli hyvin erilainen ja sulkeutuneempi kuin nyt. Yhdelle kaupungin paraatipaikoista nousi monumentaalinen rakennus, joka on toiminut niin Suomen itsenäisyyden kuin Euroopan liennytyksenkin symbolina.Nyt Helsingin kaupungin omistama Finlandia-talo haluaa muuttua paremmin tähän aikaan sopivaksi kaupunkilaisten olohuoneeksi. Suunnitteilla on muun muassa uudenlaisia ravintolapalveluja, näyttelytila, designkauppa sekä katto­terassin avaaminen yleisölle.Finlandia-talon ympäristö Töölönlahdella on tällä vuosikymmenellä muuttunut lähes kokonaan. Entisestä joutomaasta ja ratapihasta on syntynyt liikkumiseen houkutteleva puisto, jota ympäröivät 1990-luvun ja 2000-luvun arkkitehtuurin luomukset.oulukuussa avautuva uusi keskustakirjasto Oodi on paitsi kirjasto myös kaupunkilaisten olohuone ja kohtaamispaikka.Avoimuutta ja ihmisten vuorovaikutusta ruokkii myös Musiikkitalo lasiseinineen. Sinne ei mennä vain konsertteihin vaan myös tapaamaan ihmisiä.Monumentaaliset rakennukset herättävät kunnioitusta mutta ovat harvoin kutsuvia. Korostetun juhlava Finlandia-talo haluaa eroon hieman elitistisestä julki­kuvastaan. Se haluaa kutsua tiloihinsa tavallisia ihmisiä myös arjen keskellä, jotta se ei jäisi sivuun Töölönlahden kasvavista ihmisvirroista. Sekin on hyvä tavoite.