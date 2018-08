Pääkirjoitus

Muu maa mansikka, saattoi Macron ajatella Suomesta

presidentille Emmanuel Macronille paluu Helsingistä ­Pariisiin oli kuin matka lomilta kohti huolia, syksyä ja työtä.Jos Macronia verrataan hänen edeltäjäänsä François Hollandeen, hän on saanut valtakautensa alussa paljon aikaan. Mutta maan talouden ja työmarkkinoiden joustavoittaminen on yhä kaukana siitä, mitä globalisaatio ja eurojärjestelmässä pärjääminen edellyttäisivät.Sopeutuminen muun maailman vaatimuksiin ei ole periranskalainen hyve. ­Eikä Macronilla ole edessään ainuttakaan muutosta, joka ei koskisi jonkin ryhmän niin sanottuihin saavutettuihin etuihin.Presidenttien keskustelut Helsingissä keskittyivät eurooppalaisen puolustus­yhteistyön virittelyyn. Ranskalaisesta ­näkökulmasta tämä teema ei kuitenkaan ole se polttavin ja huomiota keräävin.Macronin suosio on laskenut sitä mukaa kuin hän on tarttunut näihin arkoihin teemoihin: talouteen ja työmarkkinoihin. Nyt pitäisi keventää julkista sektoria ja uudistaa eläkejärjestelmä. Ensi vuoden budjetin tekoa rasittaa se, että talous ei kasva toivottua tahtia.Eurooppalaiset aloitteet ovat Macro­nille rakkaita ehkä siksikin, että niitä voi ajaa eteenpäin nostattamatta vastalauseiden myrskyä Ranskassa.