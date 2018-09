Pääkirjoitus

Miten vähällä järjellä maailmaa hallitaankaan

Ruotsin

Y

valtakunnankansleri Axel Oxenstierna (1583–1654) huokaisi pojalleen: ”Voi poikani, kun tietäisit, miten vähällä järjellä maailmaa hallitaan.” Isä Oxenstierna rohkaisi kykyjään epäillyttä Johania, jonka tehtävänä oli edustaa Ruotsia rauhanneuvotteluissa vuonna 1648.Viime vuosina maailman talouspolitiikan ylimpien päättäjien joukkoon on noussut muutamia, jotka todistavat Oxenstiernan lausahduksen pätevän yhä.Italia myi kuluneella viikolla velkaa 7,75 miljardia euroa. Kauppa kävi hyvin.Italian päähallituspuolueen Viiden tähden liikkeen blogisivustolla velanmyyntiä hehkutettiin. Koska kaikki meni kaupaksi, se oli tämän tekstin mukaan myönteinen signaali Italian taloudelle.Talouden aakkoset paremmin hallitseva sanoisi, että signaali oli kielteinen: ­viisi- ja kymmenvuotisten velkapapereiden korot nousivat korkeammalle kuin vuosiin, mikä johtanee siihen, että yli­velkaantuneen Italian velanhoitokulut kasvavat entisestään.Viesti oli todellisuudessa se, että ­rahamarkkinoita huolestuttavat Italian populistihallituksen tekemiset ja ensi vuoden budjetin rakentelu. Ylivelkaan­tuneen Italian hallitus on aikonut jakaa äänestäjilleen hyvää, verotuksen kevennyksiä ja etuuksia julkisen talouden piikkiin.hdysvaltain ylimmät kauppa­virkamiehet ovat neuvotelleet taas tiiviisti Euroopan unionin kollegojensa kanssa. Neuvotteluissa on haettu sopua kiistaan, jonka presidentti Donald Trump aloitti. Trump on nostanut tulleja muun muassa tuonnille Euroopasta saadakseen Yhdysvaltojen kauppavajeen pienemmäksi.EU esitti ”win win” -periaatetta: molemmat alentavat autojen tuonnista ­perittäviä maksuja. Tämä ei kelvannut Trumpille, koska ehdotus ei hänen ­mukaansa lisäisi eurooppalaisten kulut­tajien halua ostaa amerikkalaisia autoja.Trump on näillä näkemyksillään vahvistanut Oxenstiernan ajatuksen. EU:n neuvottelijat ovat kertoneet, että tarjous ei kelpaa Trumpille, koska se johtaisi kaikkien etuun. Hän on tehnyt neuvottelijoilleen selväksi, että loppu­tuloksen on näytettävä siltä, että EU hävisi.