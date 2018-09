Pääkirjoitus

Velkaantumista pitää hillitä monella työkalulla

Velan

ottaminen on osa toimivaa taloutta. Lainan avulla yritys pystyy kasvamaan ja perhe järjestämään elinolonsa paremmiksi.Ongelmaksi velanotto tulee silloin, kun kuva siihen liittyvistä riskeistä ei ole realistinen. Joidenkin voi olla vaikea hahmottaa, kuinka paljon rahaa lainan ­lyhentämiseen jää kuukausittain. Joskus kyse on siitä, ettei ole varautunut työttömyyden tai perhetilanteen muutoksen mahdollisuuteen millään tavoin.Pankit käyvät nykyisin huolellisesti läpi lainanottajan tilanteen ennen kuin nimet laitetaan papereihin. Taustalla ovat 1980-luvun lopun hullujen vuosien kokemukset, kun lainaa yhtäkkiä saikin helposti ja riskinotto ryöstäytyi joiltakin ­käsistä juuri laman kynnyksellä.Nykyään suurimmat velkaantumisen vaarat piilevät pankin ovien ulkopuolella. Asuntokauppoihin liittyvät suuret ­taloyhtiölainat voivat hivuttaa tosiasial­lisen velkamäärän kipurajan yläpuolelle. Harva edes tajuaa, mitkä ovat omat vastuut, jos joku toinen talon asukas ei sel­viäkään omista taloyhtiölainoistaan.Oma lukunsa ovat niin sanotut pika­vippiyhtiöt. Ne toimivat hyödyntäen kaiken lainsäätäjän jättämän tilan. Asiakkaina ovat usein ihmiset, joiden oma talous on jo kaltevalla pinnalla. Silloin kalliit ­pikavipit vain pahentavat tilannetta.otitalouksien velkaantumisesta on syytä olla huolissaan, vaikka keskimäärin taloudessa menisi vielä hyvin. Suomessa kotitalouksien velkaantuneisuus on jo ennätys­tasolla. Talouden nousun taittuminen voi tuoda ongelmat esiin.Valtiovarainministeriö asetti perjantaina työryhmän selvittämään keinoja, joilla velkaantumista voisi rajoittaa. Työn ­pitäisi valmistua maaliskuun lopussa, eli esitykset olisivat tuoreeltaan käytössä eduskuntavaalikeskusteluissa.Esimerkit maailmalta osoittavat, että yksinkertaista poppakonstia ylivelkaantumisen estämiseen ei ole. Tarvitaan ­monen työkalun yhdistelmää.Ministeriö totesi itsekin, että osa keinoista toimii tehokkaimmin nousukaudella. Tähän nousuun uudet pykälät eivät enää täydellä teholla ehdi, mutta ovatpahan valmiina seuraavalla kierroksella.