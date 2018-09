Pääkirjoitus

Espanjassa historia nousee vanhan diktaattorin mukana haudasta

Espanja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

ja Suomi kuuluvat niihin maihin, joissa on vuosikymmenten ajan yritetty tehdä tiliä veristen sisällissotien tapahtumista. Kummassakaan maassa se ei ole ollut helppoa, mutta Espanjassa se on osoittautunut työläämmäksi kuin Suomessa.Espanjassa kyse on vuosina 1936–1939 käydyn tasavaltalaisten ja oikeistojoukkojen sisällissodan lisäksi myös sitä seuranneesta Francisco Francon diktatuurista, joka jatkui vuoteen 1975 asti.Nyt Francon aikakautta nostetaan kirjaimellisestikin keskusteluun, kun Espanjan hallitus on päättänyt kaivaa Francon haudastaan. Francon ruumis siirretään hänen itsensä Madridin luoteispuolelle rakennuttamasta Valle de los Caídosista eli kaatuneiden laaksosta toistaiseksi tuntemattomaan uuteen hautaan.Sosialistien vähemmistöhallituksen huolella valmistelema siirtopäätös käynnistää joukon muita muutoksia.Ensimmäinen ongelma oli päättää Valle de los Caídosin tulevasta asemasta. ­Siitä tulee yksinkertaisesti sinne jo haudattujen sisällissodan uhrien leposija.Vaikeampia päätöksiä on edessä muun muassa sosialistien ehdottamien totuuskomissioiden perustamisesta.Historian sovittaminen ei ole Espanjassakaan tapahtuma vaan prosessi.