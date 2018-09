Pääkirjoitus

Siitä on vaiettava, josta ei kannata keskustella

ovat jo pitkällä haarukoidessaan ensi kevään eduskunta­vaalien teemoja. Tarjontaa kartoittaessa kannattaa seurata sitäkin, mitä ei tarjota näkyvästi tai ollenkaan.Sekä hallituspuolueilla että oppositiolla on luultavasti hyvin vähän sanottavaa ulkopolitiikasta. Ehkä hiljaisuutta selittää se, että ulkopolitiikka korkean tason kokouksineen on viime aikoina ollut presidentti Sauli Niinistön vartioimaa tonttia, eikä tonttiaan tarkasti var­tioivan presidentin porttia kannata nykiä.Eurooppa-linjojakin rakennellaan perisuomalaisesti: äänestäjille kerrotaan, mitä ei ainakaan haluta maailmalta, yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa tai vaikkapa yhteisvastuun kasvua.EU on nyt samaan aikaan voimakkaassa liikkeessä ja nitisee liitoksistaan. Italia pyristelee irti yhteisistä sopimuksista ja Britannia koko EU:sta. Pitkän aikavälin rahoitus on pohdinnassa. Uusia linjauksia hahmotellaan puolustukseen. Eurojärjestelmääkin aiotaan korjailla.Puolueilla pitäisi olla paljonkin sanottavaa siitä, miten ne kehittäisivät unionia, jos vaalien jälkeen valtaan pääsevät.talous on vaikea teema. Suomi on Juha Sipilän (kesk) hallituksen kaudella leimahtanut vihdoin kasvuun. Mitä siihen sanot: väärin sytytetty.ppositio keskittynee talous­kasvun hedelmiin eli siihen, miten kasvusta syntyvää hyvää kulutettaisiin. Esimerkiksi Sdp tarjonnee äänestäjille reipasta inves­tointiohjelmaa, jossa uutta velkaa ei pelätä ja johon muiden puolueiden on sitouduttava, jos Sdp voittaa ja kokoaa hallitusta.Nykyisessä talousmaailmassa aika tästä hetkestä vaaleihin voi olla pitkä. Taloutta ennustavat epäilevät, että kasvu alkaa jo hiipua ja vauhti voi laskea nopeastikin, jos kauppasodat kiihtyvät. Nyt hyvältä kuulostavat talousohjelmat saattavat olla puolen vuoden päästä vanhentuneita.Sen puolueet voisivat kuitenkin luvata, että seuraava hallitus tekee hallitusohjelman, joka joustaa ja reagoi talous- ja työllisyyskysymyksissä paljon paremmin kuin nykyhallituksen ohjelma. Etukäteen neljäksi vuodeksi lopullisesti kiinni lyödyt ohjelmat eivät istu kasvavan epävarmuuden maailmaan.