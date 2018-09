Pääkirjoitus

Vihreiden kannatus sulaa Touko Aallon käsissä

tuorein puoluekannatus­kysely on karua luettavaa vihreille. Muiden puolueiden kannatus­käyrät ovat muuttuneet enimmäkseen vain vähän, mutta vihreillä pudotusta on edellisestä mittauksesta prosenttiyksikön verran.Se ei sinänsä ole paljon, mutta vahvistaa jo pidempään jatkunutta laskevaa suuntaa. Vielä viime vuoden syksyllä puolueelle kirjattiin kannatuskyselyissä kaikkien aikojen huippulukema 17,8 prosenttia. Puolueessa eläteltiin toiveita jopa pääministerikisaan yltämisestä seuraavissa eduskuntavaaleissa. Nyt Ylen mittauksessa kannatus oli 12,5 prosenttia.Viime vuoden kesäkuussa puolueen puheenjohtajaksi valittiin äänestyksessä tuolloin 33-vuotias Touko Aalto. Valintaa edelsi Ville Niinistön monin tavoin menestyksellinen kausi. Niinistön johdolla vihreät onnistuivat asemoimaan itseään aiempaa uskottavammin yleispuolueeksi, joka houkutteli myös uusia kannattajia.Touko Aalto on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu, jolla on vasta vähän kokemusta valtakunnallisesta politiikasta. Odotukset olivat kuitenkin suuret, että vihreiden kannatus vahvistuisi uuden puheenjohtajan imussa muuallakin kuin suurimmissa kaupungeissa.Julkisuutta puolueen ympärillä on riittänyt. Kesän aikana vihreät olivat esillä esimerkiksi, kun kuvat Touko Aallon tempauksista tukholmalaisessa ­klubissa levisivät ja kun puolueen lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen protestoi pakkopalautuksia Finnairin lentokoneessa.Vihreillä on tutkimusten mukaan puolueista eniten potentiaalisia kannattajia, mutta lukujen perusteella vihreät hyödyntää potentiaalinsa yhä huonommin.alkava syksy on ratkaiseva näytön paikka. Jos kehitys jatkuu nykyisellään, vihreiden kannatus voi seuraavissa eduskuntavaaleissa jäädä edellisten vaalien tasolle tai jopa sen alle.Silloin ensi kesän puoluekokouksessa voi olla edessä puheenjohtajan vaihto. Viimeksi puheenjohtajavaalissa toiseksi jäänyt Emma Kari näkyykin jo aloittaneen kampanjointinsa. Hän on lähettänyt tiedotteita pitkin kesää hyvin ahkerasti ja hyvin monenlaisista asioista.