Pääkirjoitus

Kotihoidon tuki on ongelma, joka olisi jo pitänyt ratkaista

yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisi tällä viikolla raporttinsa maahan­muutosta ja kotouttamisesta Suomessa. Raportin yksi johto­päätös oli, että pienten lasten hoidosta maksettava kotihoidon tuki voi olla merkittävä este maahan­muuttajanaisten työllistymiselle.Havainto ei ole uusi, mutta ongelmaan tarttuminen on ollut hyvin vaikeaa.Jos maahanmuuttajanaiset jäävät vuosiksi kotiin hoitamaan lapsiaan, he jäävät monin tavoin myös suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle. Suuri osa heistä ei edes opi suomen kieltä. Maahanmuuttajaäitien jääminen kotiin haittaa myös heidän lastensa integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Siihen Suomella ei ole varaa.Työministeri Jari Lindström (sin) kirjoitti blogissaan, että maahanmuuttajanaisten matala työllisyysaste tunnistettiin yhdeksi suurimmista haasteista jo vuonna 2015. Ministeri kysyy kirjoituksessaan, miten perhevapaajärjestelmä vaikuttaa tähän ongelmaan.Juha Sipilän (kesk) hallitukselta jäi perhevapaauudistus tekemättä, koska Lindströmin edustama puolue ei ollut siihen valmis. Suurin osa puolueista on ymmärtänyt, että uudistuksella on kiire ja että seuraavan hallituksen on se tehtävä.