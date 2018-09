Pääkirjoitus

Lukutaito on hyvin kannattava vientituote

vaalikeskusteluissa puoluejohtajat saattavat toistaa sanaa Afrikka hyvin tiuhaan. Merkkejä on ilmassa jo nyt. Euroopan naapurimaanosasta puhuvat niin hallituksen kuin oppositionkin edustajat.Syykin on selvä. Kun miettii samaan ­aikaan Afrikan väestönkasvua, skenaa­rioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä Afrikan ja Euroopan elintasoeroja, päätyy nopeasti johtopäätökseen, että Afrikan tulevaisuudella on suuri merkitys myös eurooppalaisille.Kun ketjua menee eteenpäin, havainnoksi tulee, että keskeistä on luoda nuorille afrikkalaisille myönteisiä näkymiä tulevaisuuteen. Niiden puuttuessa tarjolla on paremman elämän etsiminen muista maista keinolla millä hyvänsä tai altistuminen ääriajattelulle.Tässä kohdassa ajatusketjua kuvaa kannattaa tarkentaa. Afrikka on valtava manner, jossa on keskenään hyvin erilaisia maita. Ongelmat usein kasautuvat. Ja kun pohditaan nuorten näköalattomuutta, tarkoitetaan usein vain nuoria miehiä.Ratkaisu, jota Suomikin voisi olla tehokkaasti edistämässä, voi kuitenkin löytyä katsomalla karttaa, joka kertoo lukutaidon asteen maittain. Kun käy läpi listaa kymmenestä maasta, joissa lukutaidottomuus on yleisintä, mukana on yhdeksän Afrikan maata. Varsinkin Saharan eteläpuolisissa maissa tilanne on huono.Lukutaidottomuus vaivaa erityisesti tyttöjä. Kun ei ole lukutaitoa eikä mahdollisuutta kehittää itseään, mahdollisuudet itsenäiseen päätöksentekoon ja omien oikeuksien puolustamiseen ovat heikot. Tarjolla ei ole juuri muuta tulevaisuutta kuin elämä suurperheen äitinä.lauantaina vietetään kansainvälistä lukutaitopäivää. Suomi on myös lukutaidolla mitaten valioluokkaa maailmassa.Lukutaidon edistäminen on tähänkin saakka ollut osa Suomen kehitysyhteistyöhankkeita. Lukutaitovertailuissa huonosti menestyvien maiden omia ponnisteluja kannattaa tukea yhä voimallisemmin sekä kahdenvälisesti että EU:n ja YK:n kautta. Varsinkin tyttöjen luku­taidon parantaminen lisää tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Se hillitsee väestönkasvua ja edistää maiden ­tasapainoista kehittymistä.