Ilmoituksia veteraanipoliitikkojen luopumisista tulee nyt useita päivässä

politiikassa on tapahtumassa suuri sukupolvenvaihdos. Kiihtyvällä tahdilla tulee ilmoituksia, joissa vuosikymmeniä kotimaan politiikassa aktiivisesti mukana ­olleet ilmoittavat jättävänsä eduskunnan vapaaehtoisesti ensi kevään vaaleissa.Perjantaina luopujien joukkoon ilmoittautuivat eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk) ja europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd). Lokakuussa 71 vuotta täyttävällä Pekkarisella tulee keväällä 40 vuotta kansanedustajana täyteen. Jaakonsaari, 73, aloitti eduskunnassa niin ikään vuonna 1979 mutta siirtyi ­europarlamenttiin vuonna 2009.Aiemmin viikolla luopumisestaan ilmoittivat keskustan Kauko Juhantalo, 76, ja Timo Kalli, 71. Juhantalokin valittiin ensimmäisen kerran eduskuntaan vuonna 1979. Kallista tuli kansanedustaja vuonna 1991.Aktiivipolitiikasta aikovat luopua myös keskustan Seppo Kääriäinen, 70, ja Tapani Tölli, 67, sekä kokoomuksen Pertti Salolainen, 77, vain kokeneimpia mainiten.Sukupolvenvaihdos rokottaa erityisesti keskustan ryhmää. Ikä ja pitkä ura ovat tietysti luontevia selityksiä. Lähtöpäätöstä on kuitenkin saattanut tukea se, että keskustalle on povattu roimaa vaali­tappiota ensi kevään vaaleissa.