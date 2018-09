Pääkirjoitus

Finanssikriisistä on kulunut vasta kymmenen vuotta, mutta uuden kriisin riski kasvaa hiljalleen

Maailma rakastaa vuosipäiviä. Silloin voi vertailla, mikä on muuttunut, mitä on opittu, ja mitä on ehkä tulossa. Maailmaa heilauttaneen finanssikriisin alkuhetkistä on nyt kulunut kymmenen vuotta.