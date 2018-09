Pääkirjoitus

Kiinan kansantuote kasvaa, koska niin on päätetty

Kiinassa asunut länsimainen yritysjohtaja kertoi, miten Kiinan talouden kehitystä kannattaa seurata: ”Katson ikkunastani sataman liikennettä. Rahtilaivojen määrien muutoksista näkee, onko talous­kasvu kiihtymässä vai hidastumassa.”Myös sähkönkulutusta, pankkien lainoitusmääriä ja raideliikenteen kehitystä voi seurata. Virallisiin bruttokansan­tuotelukemiin ei kukaan enää usko.Kreikan taloustilastointi oli hunningolla, kunnes tilastolaitos Elstatin johtoon tuli vuonna 2010 Andreas Georgiou. Geor­giou pani järjestelmän kuntoon.Kreikan neuvotellessa hätälainasta ­Georgiou tunnusti, että maan julkisen ­talouden vaje on paljon ilmoitettua ­suurempi. Seuraus oli se, että Georgiouta vastaan nostettiin syyte kansallisen edun vahingoittamisesta.Myös Kiinassa talouslukemat ovat poliittisia, mikä johtaa siihen, että ne ovat epäluotettavia. Bkt:n kasvuksi on tapana kirjata etukäteen lukema, joka on vähintään kuusi prosenttia. Ja bkt:n määrän on oltava vuonna 2020 kaksi kertaa suurempi kuin vuonna 2010, koska niin on päätetty. Maan alueet eivät halua jäädä ­yhteisestä tavoitteesta, joten ne ilmoit­tavat Pekingiin ylioptimistisia lukemia.Kiinan tilastovirasto on viime aikoina kirjannut esimerkiksi teollisuuden voitot suuremmiksi kuin virastolle ilmoitetuista tiedoista on laskettavissa. Myös teolli­suuden sähkönkulutuksesta kertovissa numeroissa ja asumiskuluissa on kummallisuuksia.riippumaton ja uskottava tilastointi on kansantalouden peruskivi. Kansantalouden numeroiden sormeilu on lyhytnäköistä, ja sillä on laajoja seurauksia.Esimerkiksi Kreikan tapauksessa seuraukset ulottuivat ja ulottuvat euroalueen toimintaan. Elstat oli pohjoisille maille yksi todiste siitä, että yhteisvastuun kasvattaminen euroalueella ei ole mahdol­lista, koska etelään ei ole luottamista.Kiinasta muu maailma ei nyt tiedä ­esimerkiksi sitä, miten suuri riski maan valtava varjopankkiverkosto on. Se elää kovan kasvun varassa. Kasvun hidastuminen – vaikka numerot sitä eivät kertoisikaan – voi räjäyttää taseisiin kertyneet mädät luotot ja johtaa ketjureaktioon.