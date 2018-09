Pääkirjoitus

Saksa haluaa EU-komission kärkipaikan nyt itselleen

EU-virkojen nimitysruletti alkaa pyöriä. Maltillisen oikeiston europarlamenttiryhmän EPP:n puheenjohtaja Manfred Weber ilmoittautui ehdokkaaksi seuraavan komission puheenjohtajaksi. Jotta tavoite toteutuisi, hänen pitää vielä päästä monen esteen yli.Weberin ilmoittautumisesta voi lukea jotain Saksan hallituksen valinnoista. Weber on liittokansleri Angela Merkelin CDU:n sisarpuolueen CSU:n edustaja. Merkel luonnehti myönteisesti Weberin ilmoittautumista kisaan. Yleinen oletus on, että Weber lähti mukaan vasta saa­tuaan vihreää valoa Merkeliltä.Saksa on tunnettu EU-piireissä siitä, ­että se tekee työtä taustalla ja oikeisiin paikkoihin asemoituneiden virkamiesten voimin. Jos Saksa työntää Weberiä näkyvään paikkaan, Merkel haluaa muuttaa vanhaa tyyliä.Taustalla on ainakin kaksi syytä.Nykyinen komissio on ollut monelle EU-maalle pettymys. Tyytymättömyys kohdistuu puheenjohtaja Jean-Claude Junckeriin. Seuraavaksi puheenjohtajaksi halutaan hieman jämäkämpi hahmo.Jos Merkel työntää Weberiä, se kertoo myös siitä, että Saksa olettaa nimenomaan komission olevan se paikka, jossa maan kannalta tärkeimmät eurooppalaiset linjaukset tehdään.Eli Euroopan keskuspankin johdossa aukeava paikka joutaa muille, vaikkapa suomalaiselle.on kuitenkin suurelle osalle EU-parlamenttia epämieluisa hahmo, vanhojen arvojen ja vanhojen tapojen edustaja.Jos muut parlamenttiryhmät panevat vastaan ja kompromissiehdokasta joudutaan hakemaan, tätä saumaa voi kytätä Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb.Stubbin mahdollisuudet ovat kuitenkin vähäiset – ehkä myös Suomen komissaaria valittaessa.Jos Sdp on vaalien jälkeen hallituk­sessa, demarit tuskin tukevat Stubbia komissaariksi. Puoluetta karvastelevat yhä kokemukset Stubbin hallituksesta.Hallitus voisi perustella valintaansa kertomalla, että komissaarivuorossa on nyt nainen, esimerkiksi demarinainen.