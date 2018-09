Pääkirjoitus

Venäjä lyö lapiolla kärpästä, kun se ilmeisesti yrittää hillitä laitonta autokauppaa yksipuolisesti

Suomesta

tulevia henkilöautoja on käännytetty muutaman päivän ajan Venäjän rajalla. Syy on kuulemma se, että Venäjällä on muutettu lakia. Saman omistajan nimissä ­olevia autoja ei ilmeisesti voi siirtyä yhtä aikaa Venäjän puolelle kuin yksi.Suomessa on tulkittu, että osamaksulla hankitun ja rahoitusyhtiön nimissä olevan auton voi viedä, vaikka rajan takana olisi jo yksi saman yhtiön auto, jos maksaa vakuuden. Vakuus pitäisi saada pois palatessa tullissa. Kyseessä voi olla Venäjän yritys karsia laitonta autokauppaa.Tapahtuman kuvaus on jossittelua ja arvailua, koska Suomen ja Venäjän välinen kommunikaatio ei toimi. Asiat tulevat yllätyksenä suomalaisille. Sitten ihmetellään, soitellaan Moskovaan ja jäädään vastauksitta. Kun Venäjä rajan yli saapui vuodenvaihteessa 2015–2016 pakolaisia, Suomessa ihmeteltiin, soiteltiin Moskovaan ja jäätiin vastauksitta.Jos kyse on nyt laittoman autokaupan karsimisesta, Venäjä lyö lapiolla kärpästä. Uusi linjaus ruuhkauttaa raja-asemia ja vaikeuttaa suomalaisten turistien sekä Suomessa asuvien venäläisten vierailua Venäjällä. Venäjä pääsisi parempaan lopputulokseen, jos se vaivautuisi tekemään autokaupan laittomuuksien ehkäisyssä yhteistyötä läntisen pikkumaan kanssa.