uusin kirja kaaoksesta presidentti Donald Trumpin hallituksessa julkistettiin Yhdys­valloissa tiistaina, sen etukäteen synnyttämä julkisuus­myrsky oli jo laantunut.Tällä viikolla huomion keskipisteenä Yhdysvalloissa on itärannikkoa lähestyvä hirmumyrsky Florence, joka aidon ­katastrofiuhan ohessa tarjoaa Trumpille mahdollisuuden pyrkiä esiintymään presidentillisesti ja kääntämään huomiota pitkästä vastoinkäymistensä sarjasta.Korjausliikkeisiin on painetta. Marraskuun alkupuolella järjestettävien väli­vaalien lähetyssä on näyttänyt siltä, että jatkuvana vyörynä julki tulevat väitteet Trumpin vastuuttomuudesta ja valheellisuudesta voivat sittenkin syövyttää edeltäjiin verrattuna alhaista mutta sitkeää suosiota äänestäjien keskuudessa.Tiistaina Trumpista julkistettu uusi ­kirja Fear (Pelko) sai laajaa huomiota ­etukäteen jo siksi, että sen kirjoittaja on Bob Woodward. Hän teki yhdessä toisen The Washington Postin toimittajan Carl Bernsteinin kanssa paljastukset, jotka ­pakottivat Richard Nixonin eroamaan presidentin virasta vuonna 1974.Vastaavaa välitöntä vaikutusta uudella kirjalla ei näkyisi olevan Trumpiin, vaikka Woodward yksilöi siinä huolellisesti tietoa usein hallitsemattomasta seka­sorrosta Valkoisessa talossa.republikaanisessa puo­lueessa seurataan kuitenkin huolen vallassa presidentin kannatuskäyriä, jotka ovat parin viime ­viikon aikana kääntyneet kaakkoon pysyttyään pitkään melko vakaina.Kyselytuloksia analysoivat sivustot ­FiveThirtyEight ja RealClearPolitics laskevat, että myönteisten arvioiden osuus Trumpista on pudonnut keskimäärin muutaman prosenttiyksikön ja on nyt 40 prosentin paikkeilla.Muutos ei siirry suoraan ennusteisiin välivaalien tuloksesta. On kuitenkin yhä todennäköisempää, että vaaleissa valit­tavan kongressin edustajainhuoneen enemmistö siirtyy demokraateille, joista useimmat haluavat asettaa Trumpin syytteeseen virkarikoksista. Syytteet tuskin etenisivät tuomioon asti republikaanien toistaiseksi hallitsemassa senaatissa.Edessä häämöttää erittäin sekava kaksivuotiskausi Washingtonissa.