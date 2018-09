Pääkirjoitus

Unkarille ei ehkä voi mitään, mutta pakko oli puuttua

Euroopan unionin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan p arlamentti

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

yhteistyön perusongelmaksi on noussut viime vuosina, että siitä on hyvin vaikeaa ulosmitata poliittista etua sellaisella aika­välillä, jolla on politiikan tekijöiden kannalta jotain merkitystä.Kotimaisilla ja populistisilla teemoilla saa suuremman poliittisen pääoman – ­jota taas voi käyttää omaksi edukseen.Unkarin pääministeri Viktor Orbán ­kävi tiistaina EU-parlamentin kuultavana. Parlamenttia ja monia EU-kumppaneita huolestuttaa se, että Orbán poikkeaa hyvistä hallintokäytännöistä ja eurooppa­laisen demokratian ihanteista ajaakseen omaa etuaan. Oikeuslaitos on viety lähemmäs poliittista ohjausta. Samoin on käynyt koulutukselle, kulttuurille ja tiedonvälitykselle. Unkari ei ole osallistunut maahanmuuton taakan jakamiseen mitenkään, ja maassa julistettiin paperittomien pakolaisten auttaminen rikokseksi.Orbánin esiintyminen EU-parlamentin edessä oli suunnattu juuri sille kotimaiselle yleisölle, jota Orbán tarvitsee enemmän kuin eurooppalaista hyväksyntää. Hänen mukaansa kyse on hyökkäyksestä Unkaria vastaan ja kiristyksestä.Orbánin taktiikka on sekoitus puolustusta ja vastahyökkäystä. Jos Orbán maalaa EU:n vaatimukset hyökkäyksiksi Unkaria vastaan, kotimainen äänestäjäkunta kerääntyy entistä tiiviimmin hänen suojakseen. Orbán tiesi myös, että vahvimmat sanktiot äänioikeuden menetyksineen vaativat EU-jäsenmaiden yksi­mieli­syyttä. Sitä tuskin tulee. Esimerkiksi Puola kaipaa omien mahdollisten sank­tioidensa torppaamiseen Unkaria.päätti keskiviikkona viedä Unkarin rankaisemista eteenpäin. Pienikin myönnytys Orbánilta olisi johtanut ehkä toiseen lopputulokseen, mutta se olisi näyttänyt pahalta kotimaassa – ja kotimaan yleisöhän on hänelle tärkein.Teki EU mitä tahansa, hyvin ei käy. Jos rangaistusprosessi ei olisi käynnistynyt, unioni olisi osoittanut avuttomuuttaan. Prosessin käynnistäminen voi johtaa tavoitteen kannalta päinvastaiseen tulokseen: Orbán vahvistuu kotimaassaan ja hänestä voi tulla näkyvä hahmo, kun maahanmuuton vastaiset ja kristillis­konservatiiviset ryhmät ja puolueet ryhmittyvät kevään EU-vaaleja varten.