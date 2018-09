Pääkirjoitus

Ruotsi äänesti jälleen kerran paljon Suomea ahkerammin

valtiopäivävaalien tuloksessa riittää sulattelemista. Hallitusta ei saada aikaan, jollei jokin puolue muuta vakiintunutta näkemystään yhteistyöstä muiden kanssa.Ruotsin vaaleissa suomalaisia voi hämmästyttää myös Ruotsin äänestysaktiivisuus, joka oli tällä kertaa 84,4 prosenttia. Se on hieman vähemmän kuin edellisissä vaaleissa vuonna 2014 mutta silti aivan eri tasolla kuin Suomen eduskuntavaaleissa viime vuosikymmeninä.Suomen eduskuntavaaleissa on päästy 85 prosentin tasolle viimeksi 1960-luvulla. Viime vuosina kotimaan äänestysaktiivisuus ollut 70 prosentin pinnassaYksi selitys ruotsalaisten aktiivisuudelle voi olla se, että samalla kertaa valittiin sekä valtiopäivien, kunnanvaltuustojen että maakäräjien edustajat. Äänestäjän valintaa helpottaa myös puoliavoin listavaali, jossa äänensä voi antaa myös pelkästään puolueelle. Suomessa ainakin osa nukkuvista on valittanut, ettei löytänyt sopivaa ehdokasta.Varsinkin nuorten äänestämättömyys on huolestuttavaa. Se on osa kehitystä, jossa osa väestöstä kokee osattomuutta ja jopa syrjäytyy yhteiskunnasta. Suomessa on ryhdyttävä toimiin äänestysaktiivisuuden nostamiseksi uudelle tasolle. Olemme aivan liikaa jäljessä Ruotsista.