Pääkirjoitus

Britannian myrkkyiskuista epäiltyjen televisiohaastattelu näyttää ylimieliseltä pilalta

Eteläenglantilainen

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Salisbury on viehättävä kaupunki. Nobel-palkitun kirjailijan Kazuo Ishiguron hienossa romaanissa Pitkän päivän ilta (The Remains of the Day) Darlington Hallin vanha hovimestari Stevens matkustaa ensimmäisenä juuri Salis­buryyn näkemään katedraalin tornin ja ympäröivän maiseman pidättyväisen suurenmoisuuden.Venäjän väite, että entisen agentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julijan myrkyttämisestä Britanniassa syytetyt Aleksander Petrov ja Ruslan Boširov olisivat tehneet samoin, on kuitenkin otettu lännessä vastaan ylimielisenä pilana.Kertomus kahden estetiikkaan mieltyneen urheiluravinnekauppiaan joutumisesta vahingossa suurvaltaselkkaukseen olisi käsikirjoitusainesta, ellei kyse olisi iskusta hermomyrkyllä. Britannia on jäljittänyt huolella Venäjän sotilastiedustelun upseereiksi tunnistamansa kaksikon reitit Lontoossa ja Salisburyssa.Miesten ilmaantuminen televisioon torstaina selittämään toimiaan on kuitenkin uutta. Venäjä kiisti syytteet myös, kun Andrei Lugovoita syytettiin entisen agentin Aleksander Litvinenkon murhasta Lontoossa vuonna 2006. Lugovoi valittiin duumaan, ja presidentti Vladimir ­Putin antoi hänelle ansiomitalin.