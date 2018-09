Pääkirjoitus

Lastensairaalassa lapsipotilas ei jää enää yksin

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

lapsi sairastuu vakavasti ja tarvitsee sairaalahoitoa, tilanne järkyttää koko perhettä.Menneinä vuosikymmeninä huolestuneet vanhemmat lähetettiin usein sairaalasta kotiin, ja pienikin lapsi saattoi jäädä yöksi sairaalaan ilman ­läheisiään. Nykyisin ymmärretään paremmin, että vanhempien ja muiden ­läheisten tuoma turva edistää myös lapsipotilaan toipumista.Kauan odotettu uusi Lastensairaala avaa ovensa pienille potilaille maanantaina Helsingissä. Osin keräysvaroin rakennettu sairaala on tehty tietoisesti viihtyisäksi, värikkääksi ja lempeäksi. Rakennus edustaa modernia ajattelua sairaalan toiminnassa. Pitkiäkin aikoja sairaalassa viettäville lapsipotilaille on tilaa niin leikkiin kuin opiskeluunkin.Olennaisin muutos entiseen on se, että uudessa sairaalassa on tilaa myös lasten perheille. Vanhemmat voivat olla sai­raiden lastensa luona kaikkina vuoro­kaudenaikoina.Toimialajohtaja Jari Petäjän mukaan uusi sairaala ei tarjoa vain leikkauksia ja hoitoa vaan myös turvallisuutta.Viihtyisällä ympäristölläkin on oma merkityksensä varsinkin pitempiaikaista hoitoa tarvitsevien lapsipotilaiden ja heidän perheidensä jaksamiselle.