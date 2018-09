Pääkirjoitus

Syyrian sodan lopusta uhkaa tulla sodan pahin vaihe, mutta uuden verilöylyn estämiseen on vielä hiukan aikaa

Syyrian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

ja Venäjän joukot ovat jo monta viikkoa valmistelleet suurhyökkäystä Idlibin alueelle. Se sijaitsee Syyrian luoteisosassa, Turkin-vastaisen rajan tuntumassa. Kyseessä olisi yli seitsemän vuotta jatkuneen sodan viimeinen suuren kapinallisalueen takaisinvaltaus, vaikka se ei olisikaan Syyriaa tuhonneen väkivallan päätepiste.Taistelu Idlibistä uhkaa muodostua ­pahimmaksi pitkässä sarjassa Syyrian ­sodan valtavia humanitaarisia katastro­feja. Pahin voi olla vielä vältettävissä, mutta samalla kun sodan monimutkaiset liittoumat ja vastakkainasettelut hidastavat hyökkäyksen alkua, ne myös vaikeuttavat sopimista katastrofin estämisestä.Viikonlopun alla uutistoimistot kertoivat tauosta Syyrian ja Venäjän ilmavoimien iskuissa Idlibiin.Tilanne Idlibin kaupungissa ja sitä ympäröivässä maakunnassa on ollut samankaltainen kuin tilanne oli joulukuussa 2016 Aleppossa ja tämän vuoden alkukuukausina Ghoutan alueella. Summittaisilla pommituksilla ajetaan siviiliväestöä pakenemaan ja testataan muun maailman reaktioita tuleviin hyökkäyksiin.Kapinallisalueiden antautuessa niille kerääntyneitä siviilejä ja aseistettuja joukkoja on päästetty siirtymään näennäisesti rauhoitetuille alueille, joista Idlib on viimeinen. YK:n arvioiden mukaan siellä on nyt yli kolme miljoonaa siviiliä ja suurimpien arvioiden mukaan 70 000 kapinallista. Taistelu Idlibistä voi käynnistää liki miljoonan ihmisen uuden pakolaisaallon ja ketjureaktion Eurooppaan johtavilla pakoreiteillä.yyria ja Venäjä hakevat Idlibissä selvää sotilaallista voittoa sodassa, jonka ne ovat jo aiemmin ilmoittaneet voittaneensa. Tilanne koettelee pahasti Turkin ja Venäjän yhteistyötä, koska osia Idlibistä on Turkin ja sen tukemien kapinallisten hallussa.Länsi-Eurooppa on keskittynyt esittämään voimattomia vetoomuksia rauhan puolesta. Yhdysvallat vahvistaa tuke­miaan kurdijohtoisia joukkoja Itä-Syy­riassa, mutta amerikkalaiset eivät ole läsnä ­Idlibissä. Katseet ovat kääntyneet YK:n yleiskokouksen huippukokousvaiheeseen, ­joka alkaa ensi viikolla. Jos ratkaisua ei löydy kokouksen kuluessa, suuri verilöyly Idlibissä on todennäköinen.