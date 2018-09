Pääkirjoitus

Vihreilläkin lähikuukaudet kuormittavat johtoa

Vihreiden

puheenjohtaja Touko Aalto jäi viime viikolla sairaus­lomalle uupumuksen vuoksi. Sairaus­loman pituutta ei ole toistaiseksi määritelty, mutta uupuminen – toiselta nimeltään vaikkapa loppuun palaminen – on tila, josta ei parissa viikossa täysin toivu. Aalto aikoo ilmoittaa jatkosta eduskunnan syysistuntokauden aikana.Aallon ensimmäinen vuosi puheen­johtajana on ollut epäilemättä rankka, varsinkin kun otetaan huomioon myös yksityiselämän käänteet ja Aallon keräämä julkisuus, joka ei ole ollut kovinkaan mairittelevaa.Vihreiden kannalta Aallon uupumus tulee huonoon aikaan. Politiikka on nykyisin niin pitkälle henkilöitynyttä, että puheenjohtajaa tarvitaan kipeästi puo­lueen keulakuvaksi.Vihreidenkin pitää alkaa valmistautua ensi kevään eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin. Eduskuntavaalien jälkeen olisivat sitten mahdollisesti vuo­rossa hallitusneuvottelut.Vihreiden puoluehallitus nimeää Aallolle sijaisen nykyisten varapuheenjohtajien joukosta. Tuuraajaksi nousee joko Maria Ohisalo, Hanna Halmeenpää tai Veli Liikanen. Heistä vain Halmeenpää on kansanedustaja.Puheenjohtajan tehtäviä jaettaneen jonkin verran kaikille varapuheenjohtajille. Myös eduskuntaryhmän puheen­johtajan Krista Mikkosen rooli kasvaa. Puoluesihteerit ovat nykyisin enemmänkin taustavaikuttajia, eivät niinkään julkisuudessa näkyviä toimijoita.Julkisuudessa on jo näkynyt ensimmäisiä epäilyjä, mahtaako Aalto enää palata johtamaan puoluettaan. Seuraavan kerran puheenjohtajuus olisi katkolla ensi kesänä. Vihreissä saattaa kyteä tyytymättömyyttä puolueen aina vain heikompaan kannatuskehitykseen.Aalto toiseen puheenjohtajaan sitten tässä yhteydessä tai myöhempinä vuosina, vihreissä on kasvavaa tilausta naispuheenjohtajalle.Kansanedustaja Emma Kari kisasi puheenjohtajan paikasta vuosi sitten, mutta hävisi silloin Aallolle. Karin mahdollisuuksia saattaa tosin heikentää se, että hän on Helsingistä.