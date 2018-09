Pääkirjoitus

Huoli hallinnon uudistamisen vaikutuksista asunnottomien asemaan on hyvä esittää jo nyt

Asunnottomuus

on tyypillinen sosiaalinen ongelma, jonka ratkomiseksi tarvitaan monien ammattilaisten saumatonta yhteis­työtä. Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on onnistuttu rakentamaan Asunto ensin -tukimalli, jossa kunta järjestää asunnottomalle asunnon ja vasta sen jälkeen aletaan ratkoa mahdollisia mielenterveys-, päihde- tai talousongelmia. Iso osa on pystynyt pitämään saamansa kodin.Palvelun tarjoajat pelkäävät nyt, että sote- ja maakuntauudistus rikkoo tämän mallin (HS 13.9.), koska asunnot ovat kunnilla ja vastuu palveluista siirtyisi kunnilta pois. Myös muissa sosiaalipalveluissa on herännyt vastaavanlaisia pelkoja siitä, otettaisiinko erityisryhmien monimutkaiset tarpeet huomioon tulevassa maakuntahallinnossa riittävän hyvin.Ehdoton edellytys palvelujen onnistumiselle jatkossa olisi yhteistyö myös kuntien ja maakuntien välillä. Kun ongelmat on tunnistettu, yhteistyölle ei ainakaan teoriassa pitäisi olla mitään estettä.Esimerkiksi tulevan Uudenmaan maakunnan poliittisista päätöksentekijöistä suuri osa olisi helsinkiläisiä, jolloin ainakin tietoa ja ymmärrystä suurten kaupunkien sosiaalisista ongelmista välittyy myös maakuntahallintoon.