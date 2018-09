Pääkirjoitus

Sotilasvalta kummittelee Brasilian vaalien taustalla

oli ilmeinen, kun tulipalo tulosi syyskuun alussa Brasilian kansallismuseon lähes kokonaan.Museo entisessä pääkau­pungissa Rio de Janeirossa oli huonossa kunnossa, mutta sen valtavat kokoelmat olivat kertoneet ainutlaatui­sella tavalla sekä alkuperäiskansojen ­historiasta että Etelä-Amerikan jättiläisvaltiota muokanneista eurooppalaisista ja afrikkalaisista kulttuureista.Museon tuho oli kuin viimeinen niitti Brasilian onnen kääntymiselle huonoksi. Alle viidessä vuodessa tapahtumat ovat kulkeneet ensin jalkapallon maailmanmestaruuskisojen ja sen jälkeen olympialaisten järjestämisen juhlatunnelmista vakavaan talouskriisiin ja korruptioskandaaleihin, jotka ovat tuhonneet Brasilian poliittisen luokan uskottavuuden.Poliittista hintaa maksetaan presidentinvaaleissa, joiden ensimmäinen kierros järjestetään 7. lokakuuta ja toinen kuun lopussa, ellei joku ehdokkaista saa heti vähintään puolta äänistä. Vanhojen pääpuolueiden ehdokkaat ovat pudonneet kyselyissä kärkisijoilta sen jälkeen, kun vankilaan korruptiosta tuomittu entinen vasemmistopresidentti Luiz Inácio Lula da Silva luopui ehdokkuudestaan.Johtopaikkaa pitää entinen sotilas ja laitaoikeiston ehdokas Jair Bolsonaro, ­joka haikailee 1980-luvulla päättyneen sotilasvallan perään. Raiskauksista vitsailevan ja Brasilian afrikkalaisten orjien jälkeläisiä pilkkaavan Bolsonaron kannatus on noussut kyselyissä liki 30 prosenttiin. Lulan seuraajaehdokkaakseen nostama Fernando Haddad on toisena mutta yli kymmenen prosenttiyksikön päässä.epävarmuus ei rajoitu Etelä-Amerikassa yksin Brasiliaan, kun uusien kasvutalouksien nousuvahti on hyytynyt. Sotilasvallan kaivaminen vaihtoehdoksi historian roskakorista on kuitenkin uutta.Venezuelassakin edesmennyt vasemmistojohtaja Hugo Chávez nousi valtaan vaaleilla vuonna 1999, epäonnistuttuaan ensin sotilaskaappauksessa.Bolsonaron kannatusluvut eivät tarkoita, että brasilialaiset haikailisivat joukolla sotilasdiktatuuria. Kyseessä on hyvin pitkälti taloudellinen ja poliittinen protesti, ja ehdokkaiden saama kannatus voi heittelehtiä rajustikin lyhyessä ajassa.