Pääkirjoitus

Hallituksen ja ay-liikkeen välit menivät täysin jumiin

Hallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammattiyhdistysliike

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

ja ammattiyhdistysliikkeen välit menivät lyhyessä ajassa niin pahasti jumiin, että ulospääsy näyttää todella hankalalta. Kiistan sytyttivät hallituksen aikomat helpotukset henkilökohtaisista syistä tapahtuviin irtisanomisiin pienissä yrityksissä.Työministeri Jari Lindström (sin) on kehottanut ammattiyhdistysliikettä rauhassa odottamaan, millaisen esityksen hallitus kohtapuoliin antaa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on ehdottanut, että irtisanomisen helpottaminen rajattaisiin vielä pienempiin yrityksiin kuin alle 20 henkeä työllistäviin yhtiöihin.Ammattiliitoista on vastattu, että lain hienosäätö ei tilannetta olennaisesti paranna. Liitot vaativat, että hallitus vetää esityksensä pois ennen kuin sitä on edes annettu.Osa SAK:n ja STTK:n liitoista on ilmoittanut ylityö- ja vuoronvaihtokielloista, jos hallitus vie aikomaansa esitystä eteenpäin. Muun muassa Teollisuusliitto on ylityökiellon jo aloittanut.Kiivaimmin hallituksen aikomusta on kannattanut Suomen Yrittäjät. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ei ole ollut yhtä aktiivinen. Viime viikon lauantaina Ylellä haastateltu EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies varoi antamasta tukea hallituksen hankkeelle.EK:ssa koetaan, että sen jäsenyritykset joutuvat sijaiskärsijöiksi tilanteessa, jossa käynnistäjänä on hallitus ja kannustajana yrittäjien etujärjestö. EK:n jäsenliitoissa työehtosopimukset ovat voimassa, mutta se ei estä työntekijöitä lakkoilemasta vastalauseena hallitukselle.on nyt lietsonut itsensä sellaiseen vimmaan, että siitä on vaikea perääntyä. Tilanteesta ei näyttäisi muutenkaan olevan kunniallista ulospääsyä, jos kiista pysyy juupas–eipäs -jankkaamisena.Työ- ja elinkeinoministeriö asetti keväällä STTK:n johtajan Katarina Murron ja Suomen Yrittäjien entisen johtajan Rauno Vanhasen selvittämään yhteistoimintalain päivittämistä. Irtisanomislakina tunnetusta yt-laista saattaisi löytyä kiistan ratkaisuun lisää pelimerkkejä.Tämän hallituksen kaudelle mahdolliset yt-lain muutokset eivät silti ehdi.