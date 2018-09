Pääkirjoitus

Suorat bussilinjat Espoonlahdesta Kamppiin palaavat väliaikaisesti

seudun liikenne HSL kertoi perjantaina, että lokakuun loppupuolelta alkaen Espoonlahdesta alkaa liikennöidä ruuhka-aikoina neljä suoraa bussilinjaa Helsingin Kamppiin.Kyse on korjausliikkeestä. Länsimetron avauduttua suorat bussilinjat Etelä-Espoosta Helsingin keskustaan lakkasivat. Esimerkiksi Espoonlahden suunnasta bussit kulkevat vain Matinkylään asti.Uudet linjat helpottavat eniten niitä, joiden kohde tai lähtöpiste on Kampissa. Järjestely jatkunee, kunnes metron jatko Matinkylästä Kivenlahteen valmistuu. Näillä näkymin silloin on vuosi 2023.Bussiyhteyden palauttamisella korjataan sotkua, jonka espoolaispäättäjät ja optimistiset suunnittelijat synnyttivät länsimetroa valmistellessa.Metron kapasiteettia vähentävät ja hiukan rahaa säästäneet ratkaisut eli lyhyemmät metrolaiturit ja -junat kyllä toteutuivat, mutta kapasiteettia lisäävä vuorovälien tihentäminen on jäänyt odottamaan tulevia päiviä.Nyt joka toisen metrojunan pääteasema on Tapiolassa. Useampien junien ajamista Matinkylään asti on kokeiltu, mutta siinä on ollut ongelmia, koska tällainen järjestely ei ollut suunnitelmissa lähtökohtana.