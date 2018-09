Pääkirjoitus

Länsi-Balkan yhdentyy ja jatkaa samalla hajoamistaan

pääkaupunki Skopje on viime kuukausina saanut edustustiloihinsa monia arvovaltaisia vieraita. Viime viikolla kylässä oli Yhdysvaltojen puolustusministeri James Mattis. Häntä ennen Makedoniassa ovat käyneet liittokansleri Angela Merkel, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ja koko joukko länsieurooppalaisia ministereitä.Heillä on ollut yhteinen viesti: Makedonian kannattaa ratkaista nimikiistansa naapurimaansa Kreikan kanssa, koska kiistan sopiminen voi avata ovet sekä Naton että Euroopan unionin jäsenyyteen. Vauhti on kiihtynyt sen jälkeen, kun Makedonia ja Kreikka kesäkuussa lopulta pääsivät sopimukseen Makedonian uudesta nimestä, josta järjestetään vielä neuvoa-antava kansanäänestys syyskuun lopussa.Myös sekä Makedonian että Kreikan parlamenttien pitää hyväksyä muutos ennen kuin Makedonian tasavallan nimi on Pohjois-Makedonian tasavalta.Muutos voi vaikuttaa huvittavan pieneltä, mutta kyse on tuhansien vuosien historiasta ja suurista tunteista. Oleellisinta on se. että tällä askeleella Länsi- Balkanin yhdentyminen etenee hieman.Alueen eheyttäminen on jo edennyt merkittävästi sen jälkeen, kun aluetta hallinnut Jugoslavian liittovaltio hajosi 1990-luvun kuluessa neljässä sodassa, joista osa jakautui useisiin pienempiin sotiin.Yhdentymistä ei silti voi pitää erityisenä menestystarinana. Syvät jakolinjat myös pysyvät ja hajoaminen jatkuu. Venäjä tekee voitavansa vaikeuttaakseen alueen maiden yhdentymistä länteen.on kampanjoinut näkyvästi Makedonian nimenmuutosta vastaan. Se on osallistunut yrityksiin kaataa Montenegron hallitus maan Nato-jäsenyyden estämiseksi ja pyrkinyt lisäämään vaikutusvaltaansa länsitiellä horjahtelevassa Serbiassa.Hajoaminen jatkuu myös ilman Venäjän apua. Serbian ja siitä irrottautuneen Kosovon yritykset sopia aluevaihdoksista näyttävät päättyvän niiden kiistojen uuteen tulehtumiseen.Lopputulos on kuitenkin se, että Länsi-Balkanin maista neljä on Natossa ja kaksi EU:ssa. Makedonia on matkalla.