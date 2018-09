Pääkirjoitus

Venäjän-suhteisiin tarvitaan myös pääministerien taso

Venäjän

S uomi

pääministerin Dmitri Medvedevin keskiviikkoinen käynti Suomessa osui kiinnostavaan ajan­kohtaan. Turunmaan saaristossa viime viikonloppuna keskusrikos­poliisin johdolla tehty operaatio sai monet suomalaiset miettimään suhteita Venäjään uudesta näkö­kulmasta.Spekulaatioiden vyöry jäi kuitenkin pääministerien tapaamisessa sivuosaan. Vaikka rahanpesuepäilyillä on monta yhtymäkohtaa venäläisiin tai venäläistaustaisiin toimijoihin, julkisuuteen ei ole kerrottu mitään sellaista, joka linkittäisi Venäjän valtion mukaan.Medvedev ja häntä isännöinyt pääministeri Juha Sipilä (kesk) pystyivätkin puhumaan sitä runsaammin maiden taloussuhteista, Suomen meneillään olevasta puheenjohtajuudesta Arktisessa neuvostossa ja tulevasta EU-puheenjohtajakaudesta. On monia kysymyksiä, joissa mailla on samansuuntaisia tavoitteita.Kansainvälisten teemojen käsittelyssä erot nousevat helpommin pintaan. Venäjän toimet Krimillä ja Itä-Ukrainassa ovat vuosia olleet Venäjälle paha painolasti suhteissa länteen ja siten myös Suomeen.Krimin miehityksen jälkeisenä aikana Suomen linjan osaksi on vakiintunut tarkka pitäytyminen EU:n yhteisellä linjalla mutta samalla yhteyksien pitäminen itänaapuriin myös korkealla tasolla.ja Venäjä ovat naapureita ja siksi tärkeitä toisilleen. Maat ovat kuitenkin hyvin erilaisia, mikä aiheuttaa suhteisiin jännitteitä.Suomen pitää turvallisuuspolitiikassa varautua Venäjän arvaamattomuuteen, mutta samaan aikaan joillakin muilla aloilla yhteistyö on hyvinkin pitkälle menevää, kuten Fennovoiman ydinvoimalahanke osoittaa.Rajanaapurien kansalaiset ja yritykset ovat nykyisin aivan toisella tavalla keskenään vuorovaikutuksessa kuin Neuvostoliiton ­aikaan. Siksikin on Suomen kannalta hyvä, että myös pääministerit ovat mukana korkean tason poliittisessa vuoropuhelussa. Silloin keskusteluissa voidaan käsitellä lukuisia politiikan lohkoja.Samalla toteutuu myös ulko- ja turval­lisuuspolitiikan johtamisen yhteistyö­velvoite, kun suhteita Venäjään hoitavat sekä presidentti että pääministeri. Kumpaakin tarvitaan.