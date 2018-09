Pääkirjoitus

Demokratian puolustus on kannattavaa yrityksille

Yhdysvaltain

entinen presidentti Barack Obama antoi Suomen-vierailullaan suomalaisille ajattelun aihetta. Muutamat hänen opastuksistaan olivat sellaisia, että niiden pitäisi olla itsestäänselvyyksiä. Ikävä kyllä ne eivät elävässä elämässä ole.Obama otti viestissään huomioon yleisönsä aseman. Nordic Business Forumiin Messukeskukseen oli tullut suuri joukko suomalaisia yrityselämän päättäjiä.Obama patisti yrityksiä ja niiden johtajia puolustamaan demokratiaa ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hän muistutti, että toimiva demokratia palvelee yritysten pitkän aikavälin etuja, minkä vuoksi sen puolustamisen tulisi kuulua myös yrityselämään.”Jos haluamme edistää hyvää dialogia, meidän on tuettava niitä instituutioita, jotka edistävät sen tapahtumista. Siksi on tärkeää, että johtajat tukevat vapaata lehdistöä, uskonnonvapautta tai naisten ­oikeuksia”, hän kertoi.Yhdysvaltain entisen presidentin näkemys tulkittiin yleisesti tökkäisyksi nykyiselle presidentille, Donald Trumpille. Mutta kyllä opastuksen voi ottaa vastaan laajempikin kohderyhmä. Esimerkiksi käyvät Britannia ja brexit. Ne tahot, jotka joutuvat kokemaan EU-erosta suurimman tappion, olivat yllättävän vaitonaisia ennen EU-kansanäänestystä.hkä yritysmaailma ennakoi väärin äänestyksen tuloksen, ehkä brittiyrityksillä oli ristiriitaisia näkemyksiä brexitin suotavuudesta, ehkä – ja tämä on todennäköisin selitys – yritykset eivät tapaa ottaa kantaa demo­kratian kysymyksiin, jotka ovat näin selvästi yritysten arjen yläpuolella.Ehkä yritysjohtajien kuitenkin pitäisi ottaa kantaa – ehkä myös sellaisiin teemoihin, jotka eivät suoraan liity yritysten lyhyen aikavälin etujen ajamiseen, kuten tulevien budjettien painotuksiin tai veroratkaisuihin.Eurooppalaisen populismin vahva juonne on globalisaation, EU:n ja vapaakaupan vastaisuus. Suomen kaltaiselle vientimaalle ja suomalaiselle yritys­elämälle näiden teemojen voitto olisi ­valtava tappio. Näitä asioita pitää puolustaa silloin, kun asioihin vielä voi vaikuttaa. Kyllä Britannian pitäisi opettaa ja Obamaa kannattaisi uskoa.