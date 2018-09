Pääkirjoitus

eduskunta toden­näköisesti tekee historiaa. Tiedustelulakipaketin takia uuden perustuslain pykälää päätetään muuttaa kiireellisessä menettelyssä ja vieläpä noin puoli vuotta ennen vaaleja.Poikkeuksellinen ratkaisu varmistui käytännössä, kun Sdp:n eduskunta­ryhmä liittyi sen kannattajiin. Vasemmistoliitto antaisi asian hautua vaalien yli. Perussuomalaisten kanta on vielä auki.Takavuosina perustuslaista poikettiin turhan usein poikkeuslaeilla. Nyt tiedustelulakipaketin valmistelun muoto saa hyvät pisteet: perusteellinen valmistelu parlamentaarisessa ohjauksessa, laaja yhteisymmärrys sisällöstä ja tarvittavat muutokset suoraan perustuslakiin.Lakipaketille on tarvetta. Kyse on ­viimeisistä kotiläksyistä, jotka jäivät ­tekemättä Neuvostoliiton romahtamisen ­aikoihin 1990-luvun alussa. Kyse on suomalaisen yhteiskunnan vapauksien puolustamisesta, mutta myös tiedustelun jatkuvan valvonnan pitää olla kunnossa.Kiireellisyyden tarpeen arvioinnissa kansalaiset joutuvat luottamaan kansanedustajiin. Kansanedustajat ovat saaneet asian käsittelyn aikana paljon luottamuksellista tietoa, joka ei ole julkisesti arvioitavissa. Eduskunta on paljon vartijana myös lakien tultua voimaan.