Pääkirjoitus

Lähi-idällä voisi olla valoisampi tulevaisuus, mutta alueella kasataan uusia ongelmia vanhojen päälle

Optimismi on vaikea laji Lähi-idän tulevaisuutta pohtiville, mutta sitäkin on yritetty. Ajatuksenkulku on silloin yksinkertainen.