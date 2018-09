Pääkirjoitus

Macronin talousuudistusten uskottavuutta mitataan nyt

se yhtään Juha Sipilän (kesk) hallitusta lohduttaa, Ranskassa on vielä hankalampaa. Irtisanomisen helpottaminen on saanut Suomessa ay-liikkeen vastaansa. Mutta toisaalta aika moni työmarkkinoita koskeva muutos on mennyt läpi.Ranskan presidentillä Emmanuel Macronilla ja hänen hallituksellaan on vai­keampaa. Kaikki olennaisimmat Ranskan taloutta kehittämään suunnitellut Macronin lupaukset osuvat kipeästi työmarkkinoihin joko suoraan tai välillisesti.Välillisesti ne osuvat esimerkiksi siten, että valtiollisten tai valtion osin omistamien yhtiöiden toimintaa on uudistettava. Ranskassahan tällaisia remontteja ei ole tapana jättää yrityksille itselleen.Asennemuutos on yksi olennaisimmista uudistuksista, joita Macronin olisi ajettava eteenpäin. Valtion ei pitäisi olla enää joka paikassa säätelemässä, hallinnoimassa ja pelastamassa. Tätä kykyä asennemuutokseen testataan nyt valtion osittain omistamassa lentoyhtiössä Air France-KLM:ssä. Ranskan valtio omistaa yhtiöstä 14 prosenttia, mutta äänivaltaa sillä on hieman suurempi osuus. Lentoyhtiö on myös symbolisesti tärkeä. Se kantaa Ranskan värejä maailmalla samaan tapaan kuin Finnair Suomen.Air France-KLM on isojen eurooppalaisten lentoyhtiöiden sarjassa huonosti kannattava, varsinkin alkuperäinen Air France -puoli. Tämä ei ole estänyt yhtiön työntekijöitä haluamasta kovia palkan­korotuksia: tälle vuodelle vaaditaan 5,1 prosentin korotuksia. Työntekijät vastustivat keväällä tiukasti aikeita nimittää ­yhtiöön ei-ranskalainen toimitusjohtaja.ovat patistaneet valtiota apuun: pelastamaan yhtiö ja katsomaan, että mikään ei muuttuisi. Macron on toistaiseksi edennyt lupaustensa mukaisesti. Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin Air Canadan kakkonen, Ben Smith, ja valtio on kieltäytynyt tarjoamasta pelastuspaketteja.Jos Macron työntää valtion osapuoleksi työmarkkinakiistaan ja jarruksi lento­yhtiön tervehdyttämisyritykseen, hänen uudistustensa uskottavuus kärsii.On Macronilla sentään jotain etua Sipilään verrattuna. Ranskassa vasemmisto-oppositiolla ei ole uskottavuutta, minkä vuoksi ay-väen toimia on vaikea muuttaa minkään puolueen nostatukseksi.